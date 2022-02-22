https://tr.sputniknews.com/20220222/seyreltme-projesinin-detaylari-16-il-suriyelilere-kapatildi-1054103664.html
'Seyreltme' projesinin detayları: 16 il Suriyelilere kapatıldı
'Seyreltme' projesinin detayları: 16 il Suriyelilere kapatıldı
Hürriyet yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T07:44+0300
2022-02-22T07:44+0300
2022-02-22T07:44+0300
hande fırat
suriyeli
türkiye
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047953049_0:10:1921:1090_1920x0_80_0_0_dc55544fef30c5f898fc345d10c013ef.jpg
İçişleri Bakanlığı, Ankara Altındağ'da yabancıların mekansal yoğunlaşmasını önlemek için 'seyreltme' projesi başlatıldığını açıkladı. Hürriyet yazarı Fırat, projenin detaylarını anlattığı yazısında, "Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturduğunu' belirterek göç yönetimini şu başlıklarda harekete geçmek zorunda kaldığını belirtti: - Toplumsal hayata uyum sağlanması- Güvenlik sorunları- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu- Sosyal ayrışmaların önlenmesiProjenin Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesinin ardından gündeme geldiğini belirten Fırat, projenin detaylarını şöyle aktardı: - Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.Fırat, konuya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle o topraklara yeniden istikrarın gelmesi gerektiğine şüphe yok. Sadece istikrar da değil, kimi geri dönüşlerde kararı oluşacak hükümet de belirleyecek. Gerçekçi olursak yakın gelecekte Suriyelilerin ülkesine dönmelerini beklemek doğru olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin Suriye topraklarında istikrarı öncelediğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0c/1047953049_103:0:1810:1280_1920x0_80_0_0_08fd959da89d356fabe11a1d7c6a567b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hande fırat, suriyeli, göçmen
'Seyreltme' projesinin detayları: 16 il Suriyelilere kapatıldı
Abone ol
Hürriyet yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medyanın Ankara temsilcileri ile buluşmasında, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için uygulandığını açıkladığı 'seyreltme' projesinin detaylarını aktardı.
İçişleri Bakanlığı, Ankara Altındağ'da yabancıların mekansal yoğunlaşmasını önlemek için 'seyreltme' projesi başlatıldığını açıkladı.
Hürriyet yazarı Fırat, projenin detaylarını anlattığı yazısında, "Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturduğunu' belirterek göç yönetimini şu başlıklarda harekete geçmek zorunda kaldığını belirtti:
- Toplumsal hayata uyum sağlanması
- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu
- Sosyal ayrışmaların önlenmesi
Projenin Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olaylar ve iki Suriyeli tarafından Emirhan Yalçın’ın öldürülmesinin ardından gündeme geldiğini belirten Fırat, projenin detaylarını şöyle aktardı:
- Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.
- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.
- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:
1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.
2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.
Fırat, konuya ilişkin değerlendirmesinde ise, "Suriyelilerin geri dönüşü için öncelikle o topraklara yeniden istikrarın gelmesi gerektiğine şüphe yok. Sadece istikrar da değil, kimi geri dönüşlerde kararı oluşacak hükümet de belirleyecek. Gerçekçi olursak yakın gelecekte Suriyelilerin ülkesine dönmelerini beklemek doğru olmayacaktır. Ancak Türkiye’nin Suriye topraklarında istikrarı öncelediğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.