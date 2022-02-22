https://tr.sputniknews.com/20220222/son-24-saatte-86-bin-70-vaka-tespit-edildi-271-kisi-hayatini-kaybetti-1054131373.html

Son 24 saatte 86 bin 70 vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 86 bin 70 vaka tespit edildi, 271 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T19:25+0300

2022-02-22T19:25+0300

2022-02-22T19:38+0300

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koronavirüs

koronavirüs

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 271 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 86 bin 70 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bir günde toplam 463 bin 335 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 98 bin 199 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 128 bin 369’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım” dedi.

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vaka, son dakika, koronavirüs, fahrettin koca