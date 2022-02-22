Steinmeier: Ukrayna ihtilafında gerilimin yükselmesi herkes için korku verici olmalı
© AP Photo / Bernd von JutrczenkaAlmanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'da gerilimin daha da artmasının imkân dahilinde olduğunu ve bunun herkes için korku verici olması gerektiğini söyledi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Senegal'in başkenti Dakar'a yaptığı resmi ziyarette açıklamada bulunan Steinmeier, konuya ilişkin "Henüz gerilimin nihayete ermediğinden hepimizin korku duyması gerekir" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'uluslararası hukuku ihlal etmekle' ve 'Minsk Anlaşması'nı yok etmekle' suçlayan Almanya Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:
"Bu (cumhuriyetleri tanıma kararı), ihtilafa barışçıl çözüm bulmaya dönük müzakerelerin tek dayanağının ortadan kalktığı anlamına geliyor. Anlaşılmaz ve son derece tehlikeli bir durum yaratıyor. Bu diyalog değil, çatışma arayışı. Putin'in kararı, Batılı ortakların ortak ve kararlı yanıtına tabi tutulmalı"
Öte yandan Steinmeier, Ukrayna'da tansiyonun yükselmesini takiben Senegal ziyaretini erken sonlandırdı.
Senegal'in başkenti Dakar'a yaptığı resmi ziyarette açıklamada bulunan Steinmeier, konuya ilişkin "Henüz gerilimin nihayete ermediğinden hepimizin korku duyması gerekir" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'uluslararası hukuku ihlal etmekle' ve 'Minsk Anlaşması'nı yok etmekle' suçlayan Almanya Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:
"Bu (cumhuriyetleri tanıma kararı), ihtilafa barışçıl çözüm bulmaya dönük müzakerelerin tek dayanağının ortadan kalktığı anlamına geliyor. Anlaşılmaz ve son derece tehlikeli bir durum yaratıyor. Bu diyalog değil, çatışma arayışı. Putin'in kararı, Batılı ortakların ortak ve kararlı yanıtına tabi tutulmalı"
Öte yandan Steinmeier, Ukrayna'da tansiyonun yükselmesini takiben Senegal ziyaretini erken sonlandırdı.