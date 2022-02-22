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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220222/steinmeier-ukrayna-ihtilafinda-gerilimin-yukselmesi-herkes-icin-korku-verici-olmali-1054132364.html
Steinmeier: Ukrayna ihtilafında gerilimin yükselmesi herkes için korku verici olmalı
Steinmeier: Ukrayna ihtilafında gerilimin yükselmesi herkes için korku verici olmalı
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'da gerilimin daha da artmasının imkân dahilinde olduğunu ve bunun herkes için korku verici olması... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T19:58+0300
2022-02-22T19:58+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
frank-walter steinmeier
almanya
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Senegal'in başkenti Dakar'a yaptığı resmi ziyarette açıklamada bulunan Steinmeier, konuya ilişkin "Henüz gerilimin nihayete ermediğinden hepimizin korku duyması gerekir" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'uluslararası hukuku ihlal etmekle' ve 'Minsk Anlaşması'nı yok etmekle' suçlayan Almanya Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Bu (cumhuriyetleri tanıma kararı), ihtilafa barışçıl çözüm bulmaya dönük müzakerelerin tek dayanağının ortadan kalktığı anlamına geliyor. Anlaşılmaz ve son derece tehlikeli bir durum yaratıyor. Bu diyalog değil, çatışma arayışı. Putin'in kararı, Batılı ortakların ortak ve kararlı yanıtına tabi tutulmalı" Öte yandan Steinmeier, Ukrayna'da tansiyonun yükselmesini takiben Senegal ziyaretini erken sonlandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-donbass-cumhuriyetlerini-anayasalarinda-belirtilen-sinirlar-icerisinde-tanidik-1054131666.html
lugansk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
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lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, frank-walter steinmeier, almanya

Steinmeier: Ukrayna ihtilafında gerilimin yükselmesi herkes için korku verici olmalı

19:58 22.02.2022
© AP Photo / Bernd von JutrczenkaAlmanya Cumhurbaşkanı Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'da gerilimin daha da artmasının imkân dahilinde olduğunu ve bunun herkes için korku verici olması gerektiğini söyledi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Senegal'in başkenti Dakar'a yaptığı resmi ziyarette açıklamada bulunan Steinmeier, konuya ilişkin "Henüz gerilimin nihayete ermediğinden hepimizin korku duyması gerekir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'uluslararası hukuku ihlal etmekle' ve 'Minsk Anlaşması'nı yok etmekle' suçlayan Almanya Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Bu (cumhuriyetleri tanıma kararı), ihtilafa barışçıl çözüm bulmaya dönük müzakerelerin tek dayanağının ortadan kalktığı anlamına geliyor. Anlaşılmaz ve son derece tehlikeli bir durum yaratıyor. Bu diyalog değil, çatışma arayışı. Putin'in kararı, Batılı ortakların ortak ve kararlı yanıtına tabi tutulmalı"

Öte yandan Steinmeier, Ukrayna'da tansiyonun yükselmesini takiben Senegal ziyaretini erken sonlandırdı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Ukrayna krizi
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