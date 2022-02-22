https://tr.sputniknews.com/20220222/suriye-lideri-esad-ulkesinin-donetsk-ve-luganski-tanimaya-hazir-oldugunu-acikladi-1054097662.html

Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi

Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi

Rusya Parlamentosu Milletvekili Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacağını belirtti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

beşar esad

suriye

vladimir putin

donetsk

lugansk

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Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.Bu akşam Donbass’taki durumla ilgili halka seslenen Putin, durumun çok kritik ve acil olduğunu belirterek, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzalamıştı.

suriye

donetsk

lugansk

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beşar esad, suriye, vladimir putin, donetsk, lugansk