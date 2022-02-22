Türkiye
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin, Barış Gücü Operasyonları talimatı verdi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220222/suriye-lideri-esad-ulkesinin-donetsk-ve-luganski-tanimaya-hazir-oldugunu-acikladi-1054097662.html
Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi
Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi
Rusya Parlamentosu Milletvekili Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacağını belirtti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T00:31+0300
2022-02-22T00:40+0300
dünya
beşar esad
suriye
vladimir putin
donetsk
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042991358_26:0:1011:554_1920x0_80_0_0_3b02f7d3fa2e577410d41f9eaeb899b5.png
Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.Bu akşam Donbass’taki durumla ilgili halka seslenen Putin, durumun çok kritik ve acil olduğunu belirterek, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzalamıştı.
suriye
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042991358_152:0:891:554_1920x0_80_0_0_5e49a72bfb7828428f4e11a30f9f55f1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşar esad, suriye, vladimir putin, donetsk, lugansk

Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi

00:31 22.02.2022 (güncellendi: 00:40 22.02.2022)
© RIA NovostiBeşar Esad
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© RIA Novosti
Abone olGoogle news
Rusya Parlamentosu Milletvekili Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacağını belirtti.
Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.
Bu akşam Donbass’taki durumla ilgili halka seslenen Putin, durumun çok kritik ve acil olduğunu belirterek, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzalamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала