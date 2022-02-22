https://tr.sputniknews.com/20220222/suriye-lideri-esad-ulkesinin-donetsk-ve-luganski-tanimaya-hazir-oldugunu-acikladi-1054097662.html
Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi
Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi
Rusya Parlamentosu Milletvekili Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacağını belirtti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T00:31+0300
2022-02-22T00:31+0300
2022-02-22T00:40+0300
dünya
beşar esad
suriye
vladimir putin
donetsk
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042991358_26:0:1011:554_1920x0_80_0_0_3b02f7d3fa2e577410d41f9eaeb899b5.png
Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.Bu akşam Donbass’taki durumla ilgili halka seslenen Putin, durumun çok kritik ve acil olduğunu belirterek, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzalamıştı.
suriye
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/1042991358_152:0:891:554_1920x0_80_0_0_5e49a72bfb7828428f4e11a30f9f55f1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşar esad, suriye, vladimir putin, donetsk, lugansk
Sablin: Esad, ülkesinin Donetsk ve Lugansk'ı tanımaya hazır olduğunu söyledi
00:31 22.02.2022 (güncellendi: 00:40 22.02.2022) Abone ol
Rusya Parlamentosu Milletvekili Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacağını belirtti.
Rusya Parlamentosu Milletvekili Dmitry Sablin, Sputnik Arapça'ya verdiği demeçte, "Esad, Şam'ın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımaya hazır olacağını söyledi" açıklamasını yaptı.
Bu akşam Donbass’taki durumla ilgili halka seslenen Putin, durumun çok kritik ve acil olduğunu belirterek, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzalamıştı.