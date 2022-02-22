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https://tr.sputniknews.com/20220222/tiktok-guvenlik-danisma-konseyi-kurdugunu-acikladi-aralarinda-turk-akademisyen-de-var-1054104063.html
TikTok, 'Güvenlik Danışma Konseyi' kurduğunu açıkladı: Aralarında Türk akademisyen de var
TikTok, 'Güvenlik Danışma Konseyi' kurduğunu açıkladı: Aralarında Türk akademisyen de var
TikTok, dünyada bir ilke imza atarak, aralarında bir Türk akademisyenin de bulunduğu altı kişilik "Güvenlik Danışma Konseyi" kurduğunu açıklarken, Türk... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T08:17+0300
2022-02-22T08:17+0300
türkiye
tiktok
kişisel veri
güvenlik
tbmm
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TikTok, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na gönderdiği 17 sayfalık raporunda, "güvenlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve özgünlüğün" vazgeçilmez öncelikleri olduğunu kaydetti. TikTok, "En önemli taahhüdümüz, topluluğumuzu güvende tutan bir ortam sağlamaktır" dedi.Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TikTok ayrıca kısa süre önce, platforma en doğru güvenlik uygulaması ve politikası konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan Güvenlik Danışma Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı ve şu bilgileri verdi: "Akademi ve sivil toplum liderlerinden oluşan altı konsey üyesi, içerik denetleme politikaları ve uygulamaları hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık verirken, TikTok'un bölgedeki güvenlik yaklaşımını daha da iyileştirecek stratejiler geliştirmek için de çalışıyor. Daha da önemlisi, dijital refahın önüne geçen esas zorlukları ele alan konsey, bölgemizde ortaya çıkan TikTok'un ve topluluğunun sorunlarını tespit etme noktasında da etkili olacak."İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Akın Ünver'in de bu konseyde görev aldığını bildiren TikTok, Ünver'i komisyona şöyle tanıttı: "Carnegie Uluslararası Barış Vakfı 'Dijital Demokrasi Ağı'nın üyesidir. Daha önce Oxford Üniversitesi Teknoloji ve Küresel İlişkiler Merkezi, Oxford İnternet Enstitüsü ve Londra'daki Alan Turing Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ünver, Princeton, Michigan ve Oxford'da siyasi çatışma üzerine yüksek lisans dersleri verdi. International Studies Association (ISA) Yönetim Konseyi üyesi olarak görev yapan Ünver, Essex Üniversitesi'nden Devlet Doktorasına sahip"250 içerik kaldırıldıÖte yandan, TikTok yetkilileri, TBMM'de yaptıkları açıklamalarda 2021 ilk yarısı Türkiye'de 113 resmi kaldırma talebi alındığını ve bu talepler doğrultusunda topluluk kurallarını ihlal ettiği için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 içeriğin kaldırıldığını belirtmişti. Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasında 113 erişim engelleme talebi alındığını; büyük bir kısmı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından yapılan bu talepler sonucunda, 200 video ve 18 hesaba erişimin kısıtlandığı; söz konusu dönemde 15 bireysel talep alındığı ve bu talepler sonucunda da 18 videoya erişim kısıtlaması getirildiği bildirilmişti.
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tiktok, kişisel veri, güvenlik, tbmm

TikTok, 'Güvenlik Danışma Konseyi' kurduğunu açıkladı: Aralarında Türk akademisyen de var

08:17 22.02.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACONTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
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TikTok, dünyada bir ilke imza atarak, aralarında bir Türk akademisyenin de bulunduğu altı kişilik "Güvenlik Danışma Konseyi" kurduğunu açıklarken, Türk kullanıcıların verilerinin uluslararası boyutta özel koruma altında olduğunu bildirdi.
TikTok, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na gönderdiği 17 sayfalık raporunda, "güvenlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve özgünlüğün" vazgeçilmez öncelikleri olduğunu kaydetti. TikTok, "En önemli taahhüdümüz, topluluğumuzu güvende tutan bir ortam sağlamaktır" dedi.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TikTok ayrıca kısa süre önce, platforma en doğru güvenlik uygulaması ve politikası konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan Güvenlik Danışma Konseyi'nin kurulduğunu açıkladı ve şu bilgileri verdi:
"Akademi ve sivil toplum liderlerinden oluşan altı konsey üyesi, içerik denetleme politikaları ve uygulamaları hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık verirken, TikTok'un bölgedeki güvenlik yaklaşımını daha da iyileştirecek stratejiler geliştirmek için de çalışıyor. Daha da önemlisi, dijital refahın önüne geçen esas zorlukları ele alan konsey, bölgemizde ortaya çıkan TikTok'un ve topluluğunun sorunlarını tespit etme noktasında da etkili olacak."
İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Akın Ünver'in de bu konseyde görev aldığını bildiren TikTok, Ünver'i komisyona şöyle tanıttı:
"Carnegie Uluslararası Barış Vakfı 'Dijital Demokrasi Ağı'nın üyesidir. Daha önce Oxford Üniversitesi Teknoloji ve Küresel İlişkiler Merkezi, Oxford İnternet Enstitüsü ve Londra'daki Alan Turing Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ünver, Princeton, Michigan ve Oxford'da siyasi çatışma üzerine yüksek lisans dersleri verdi. International Studies Association (ISA) Yönetim Konseyi üyesi olarak görev yapan Ünver, Essex Üniversitesi'nden Devlet Doktorasına sahip"

250 içerik kaldırıldı

Öte yandan, TikTok yetkilileri, TBMM'de yaptıkları açıklamalarda 2021 ilk yarısı Türkiye'de 113 resmi kaldırma talebi alındığını ve bu talepler doğrultusunda topluluk kurallarını ihlal ettiği için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 içeriğin kaldırıldığını belirtmişti.
Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasında 113 erişim engelleme talebi alındığını; büyük bir kısmı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından yapılan bu talepler sonucunda, 200 video ve 18 hesaba erişimin kısıtlandığı; söz konusu dönemde 15 bireysel talep alındığı ve bu talepler sonucunda da 18 videoya erişim kısıtlaması getirildiği bildirilmişti.
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