https://tr.sputniknews.com/20220222/ukrayna-bmgkyi-acil-toplanmaya-cagirdi-1054100051.html

Ukrayna, BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı

Ukrayna, BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı nedeniyle BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

bmgk

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, bmgk