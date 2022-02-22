https://tr.sputniknews.com/20220222/uyarida-bulunan-bekciye-ates-acti-1054102209.html
Uyarıda bulunan bekçiye ateş açtı
Uyarıda bulunan bekçiye ateş açtı
İzmir'in Konak ilçesinde, caddede elinde pompalı tüfekle duran şüpheli, kendisini uyaran bekçilere ateş açtı. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli pompalı tüfekle... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T04:49+0300
2022-02-22T04:49+0300
2022-02-22T04:48+0300
türkiye
izmir
konak
tüfek
bekçi
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İHA'nın haberine göre, dün saat 22.00 sıralarında görevine giden bekçiler Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde duran bir grubun içerisinde bulunan bir kişinin elinde pompalı tüfek olduğunu gördü. Bunun üzerine kontrollü bir şekilde gruba yaklaşan bekçiler elinde pompalı tüfek bulunan O.A.A.'yı tüfeği yere bırakması yönünde uyarıda bulundu. Fakat bekçilerin uyarısına tepki gösteren O.A.A. pompalı tüfek ile bekçilere ateş açtı. O.A.A.'nın pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar bekçi G.P.'ye isabet etti. İlk belirlemelere göre bekçinin başına saçmalar isabet ettiği belirtildi. Olay sonrasında silahlı saldırgan kaçarken çevredekiler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bekçi G.P.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki tedavisinin altından taburcu olacağı ifade edildi.Şüpheli kısa sürede yakalandıÖte yandan, kasten öldürme, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan kaydı bulunan şüpheli O.A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında sivil polis ekipleri, olay sonrası suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan O.A.A. ve diğer şüpheliler emniyete götürüldüğü öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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izmir, konak, tüfek, bekçi
Uyarıda bulunan bekçiye ateş açtı
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İzmir'in Konak ilçesinde, caddede elinde pompalı tüfekle duran şüpheli, kendisini uyaran bekçilere ateş açtı. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 bekçi yaralandı. Şüpheli kısa sürede sivil polisler tarafından etkisiz hala getirilerek gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, dün saat 22.00 sıralarında görevine giden bekçiler Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde duran bir grubun içerisinde bulunan bir kişinin elinde pompalı tüfek olduğunu gördü.
Bunun üzerine kontrollü bir şekilde gruba yaklaşan bekçiler elinde pompalı tüfek bulunan O.A.A.'yı tüfeği yere bırakması yönünde uyarıda bulundu. Fakat bekçilerin uyarısına tepki gösteren O.A.A. pompalı tüfek ile bekçilere ateş açtı.
O.A.A.'nın pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar bekçi G.P.'ye isabet etti. İlk belirlemelere göre bekçinin başına saçmalar isabet ettiği belirtildi. Olay sonrasında silahlı saldırgan kaçarken çevredekiler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri bekçi G.P.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki tedavisinin altından taburcu olacağı ifade edildi.
Şüpheli kısa sürede yakalandı
Öte yandan, kasten öldürme, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan kaydı bulunan şüpheli O.A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında sivil polis ekipleri, olay sonrası suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan O.A.A. ve diğer şüpheliler emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.