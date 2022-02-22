https://tr.sputniknews.com/20220222/yalovada-27-yasindaki-stajyer-avukat-altinci-kattan-atladi-1054135054.html

Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı

Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar altıncı kattaki terastan atladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

stajyer

yalova

intihar

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Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi Çamlar Apartmanı'nda yaşayan Ülkü Gül Baydar, 6’ncı kattaki dairesinin terasından atladı. Olay yerinde ölen Baydar’ın cesedi, savcı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Stajyer avukat Baydar’ın anne, babası ve erkek kardeşi ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

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stajyer, yalova, intihar