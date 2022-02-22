https://tr.sputniknews.com/20220222/yalovada-27-yasindaki-stajyer-avukat-altinci-kattan-atladi-1054135054.html
Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı
Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar altıncı kattaki terastan atladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T21:12+0300
2022-02-22T21:12+0300
2022-02-22T21:14+0300
türkiye
stajyer
yalova
intihar
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Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi Çamlar Apartmanı'nda yaşayan Ülkü Gül Baydar, 6’ncı kattaki dairesinin terasından atladı. Olay yerinde ölen Baydar’ın cesedi, savcı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Stajyer avukat Baydar’ın anne, babası ve erkek kardeşi ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
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stajyer, yalova, intihar
Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı
21:12 22.02.2022 (güncellendi: 21:14 22.02.2022) Abone ol
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar altıncı kattaki terastan atladı.
Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi Çamlar Apartmanı'nda yaşayan Ülkü Gül Baydar, 6’ncı kattaki dairesinin terasından atladı.
Olay yerinde ölen Baydar’ın cesedi, savcı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Stajyer avukat Baydar’ın anne, babası ve erkek kardeşi ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.