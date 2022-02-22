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https://tr.sputniknews.com/20220222/yalovada-27-yasindaki-stajyer-avukat-altinci-kattan-atladi-1054135054.html
Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı
Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar altıncı kattaki terastan atladı. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
stajyer
yalova
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Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi Çamlar Apartmanı'nda yaşayan Ülkü Gül Baydar, 6’ncı kattaki dairesinin terasından atladı. Olay yerinde ölen Baydar’ın cesedi, savcı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Stajyer avukat Baydar’ın anne, babası ve erkek kardeşi ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
türkiye
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stajyer, yalova, intihar

Yalova'da 27 yaşındaki stajyer avukat altıncı kattan atladı

21:12 22.02.2022 (güncellendi: 21:14 22.02.2022)
© İHAYalova'nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar 6'ncı kattaki terastan atladı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar 6'ncı kattaki terastan atladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© İHA
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 27 yaşındaki stajyer avukat Ülkü Gül Baydar altıncı kattaki terastan atladı.
Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi Çamlar Apartmanı'nda yaşayan Ülkü Gül Baydar, 6’ncı kattaki dairesinin terasından atladı.
Olay yerinde ölen Baydar’ın cesedi, savcı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Stajyer avukat Baydar’ın anne, babası ve erkek kardeşi ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
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