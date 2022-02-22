https://tr.sputniknews.com/20220222/yasadisi-bahisle-15-milyar-liralik-vurgun-1054114545.html
Yasadışı bahisle 1.5 milyar liralık vurgun
Yasadışı bahisle 1.5 milyar liralık vurgun
Diyarbakır ve İstanbul'daki eş zamanlı yasadışı bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. Türkiye'nin en büyük yasadışı bahis çetelerinden biri olduğu bilinen... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T13:04+0300
2022-02-22T13:04+0300
2022-02-22T13:04+0300
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bahis
vurgun
diyarbakır
istanbul
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Diyarbakır'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik harekete geçti.Şüpheliler 6 ay boyunca takibe alındı. Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.Polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalışan örgüt yöneticisi G.R. kovalamaca sonrası yakalandı. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktığı bildirildi.Bahisten kazanıp kriptoya yatırdıKendisini iş insanı olarak tanıtan G.R.'nin yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul’da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi. Kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştiren örgüt üyelerinin yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri kaydedildi.Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1 milyar 500 milyon TL’den fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi.Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ettiği ifade edildi.Emniyet yetkilileri, ele başı G.R.’nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi bekleniyor.
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bahis, vurgun, diyarbakır, istanbul
Yasadışı bahisle 1.5 milyar liralık vurgun
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Diyarbakır ve İstanbul'daki eş zamanlı yasadışı bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. Türkiye'nin en büyük yasadışı bahis çetelerinden biri olduğu bilinen örgütün hesaplarında 1.5 milyar liralık para akışı tespit edildi.
Diyarbakır'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik harekete geçti.
Şüpheliler 6 ay boyunca takibe alındı. Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
Polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalışan örgüt yöneticisi G.R. kovalamaca sonrası yakalandı. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktığı bildirildi.
Bahisten kazanıp kriptoya yatırdı
Kendisini iş insanı olarak tanıtan G.R.'nin yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul’da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.
Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi. Kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştiren örgüt üyelerinin yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri kaydedildi.
Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1 milyar 500 milyon TL’den fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi.
Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ettiği ifade edildi.
Emniyet yetkilileri, ele başı G.R.’nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi bekleniyor.