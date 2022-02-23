https://tr.sputniknews.com/20220223/10-yasindan-beri-demir-dovuyor-ustam-gayrimuslimdi-allah-bin-kere-onlardan-razi-olsun-1054166285.html

10 yaşından beri demir dövüyor: Ustam gayrimüslimdi, Allah bin kere onlardan razı olsun

10 yaşından beri demir dövüyor: Ustam gayrimüslimdi, Allah bin kere onlardan razı olsun

Diyarbakır’ın tarihi çarşısında tarım aletleri yapan Zübeyir Ünal, ilerleyen teknolojiye direniyor. “Teknolojiyi hep arkadan seyrettik” diyen Ünal, 10 yaşında... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T16:13+0300

2022-02-23T16:13+0300

2022-02-23T16:14+0300

görüş

diyarbakır

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Diyarbakır Suriçi’nde bulunan tarihi Demirciler Çarşısı, tarihte pek çok sanatkar ve zanaatkarın yetişmesi açısından oldukça zengin bir tarihi mirasa sahip. Süryani, Ermeni, Kürt, Yahudi ve Keldani, sanatkarlar farklı din, dil ve yaşam tarzlarının birbirlerini etkileyerek yaratığı bu eşsiz kültürel sentezden ilham alarak yaptıkları eserler bu mirasın günümüze kadar ulaşabilmesini sağladı.Demirciler Çarşısı, günümüzde sayısı bir hayli azalan birkaç sanatkar ve zanaatkarın hüner ve becerilerini adeta nakış işler gibi sergileyebildikleri önemli bir açık hava müzesi gibidir. Pulluk bıçakları, saban, orak, tahra gibi tarım aletlerin üretildiği çarşıda bu işe ömrünü veren ustalar halen demir döverek mesleklerini icra ediyor.‘Ustam babamın emanetine hiçbir zaman ihanet etmedi’Bunlardan biri de 62 yaşındaki Zübeyir Ünal. Zübeyir Usta bu işe 10 yaşındayken başladığını ve 52 yıldır demir döverek tahra, balta gibi tarım aletleri üretiyor. Zübeyir Ünal, ilk işe başladığı günleri ve sonrasını şöyle anlatıyor:‘En ince yanı su vermektir’Hurda makasları alarak işleyen Zübeyir Usta, “Bu makasları kendi bilgimiz dahilinde kesip şekil veriyoruz. Bizim bölgede daha çok tahra, orak ve balta gidiyor. Hepsini makastan yapıyoruz. Hem daha uygun hem de daha sağlam oluyor. Genelde tahra yapıyoruz, Kürtçe ‘das’ diyoruz buna. Tüm işlemleriyle zorlanıyoruz. Bu makası ateşte ısıtıyoruz, makası 7-8 cm ikiye bölüyoruz. Hepsi zorluk. En ince yanı su vermektir. Bittikten sonra bilemesi bitiyor, tekrar ağız kısmını 1.5 cm ısıtıp suya batırıyoruz. Makas en az 11 defa ateşe giriyor. Bittikten sonra buna su verilmezse bir anlamı kalmıyor. Her demirci ustasının farklı su verme yöntemi var. Kimisi suda suluyor, kimisi de yağda suluyor. Biz suda suluyoruz” şeklinde konuştu.‘4 kişi olması lazım ama ekonomik nedenlerden kısıtlamalara gidiyoruz’“Bu bir nevi el sanatıdır” diyen Ünal, yaşadıkları zorlukları şöyle devam anlatıyor:‘Onlar gittikten sonra bizim mesleğin de bir anlamı kalmadı’Gayrimüslim olan ustasını anan Zübeyir Usta şöyle devam etti:

diyarbakır

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır