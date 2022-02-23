https://tr.sputniknews.com/20220223/23-zincir-market-sozlu-savunma-yapacak-1054147753.html

23 zincir market sözlü savunma yapacak

23 zincir market sözlü savunma yapacak

Rekabet Kurulu tarafından perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmada, sözlü savunma toplantısı 22... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

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2022-02-23T10:00+0300

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türkiye

rekabet kurulu

market

savunma

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken ilgili kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Söz konusu toplantı, 22 Mart'ta saat 10.30'da çevirim içi yapılacak.Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 15 Mart'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.

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rekabet kurulu, market, savunma