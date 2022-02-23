42 ülkenin madeni parasıyla koleksiyon oluşturdu

© AA Kurt, topladığı paraları 3 kategoriye ayırdığını belirterek, "Koleksiyonumda 3 farklı albüm doldurdum. İnsanların dostça yaşaması gerektiğini, farklı ülkelerin paralarıyla bizim paralarımızı ortaya koyarak konuşturdum" dedi. Paraların bir kısmını tablo şekline getirdiğini belirten Kurt, zaman içinde bir gazeteyle de anlaşarak bunların her birini yayınlamayı istediğini aktardı. "42 ülkenin farklı parası var. Paraların üzerindeki figürleri dikkate alarak mesajlar ekledim" diyen Kurt, herkesi geçmişin izlerini görmek üzere albümleri görmeye davet etti. Kurt, özenle baktığı koleksiyonunu gelecek kuşaklara aktarmak istediğini sözlerine ekledi.