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https://tr.sputniknews.com/20220223/85-yillik-yerli-firma-cikolatayi-metaversee-tasiyacak-1054165560.html
85 yıllık yerli firma, çikolatayı metaverse'e taşıyacak
85 yıllık yerli firma, çikolatayı metaverse'e taşıyacak
Metaverse’te yerini alan büyük markalara Sagra da katıldı. Şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirecek, tüketicilere farklı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T16:19+0300
2022-02-23T16:23+0300
ekonomi
metaverse
çikolata
firma
şirket
evren
sagra
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Türkiye’nin 85 yıllık köklü çikolata markası Sagra, son dönemde dijital ödeme, dijital altyapı kurulumu, yazılım gibi teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken OYAK’ın gücüyle yeni bir adım atıyor. Şirket, çikolatayı Türkiye’den metaverse’e taşıyan ilk markalardan oluyor. Dünyanın yaşadığı teknoloji devriminin sonuçlarından biri olan metaverse’te fabrika açmaya hazırlanan şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projelerle yer alacak. Ayrıca tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform kurulacak.Metaverse’te yerini almaya hazırlanan şirket; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak.
https://tr.sputniknews.com/20220215/turkcell-metaversete-magaza-acmak-icin-calismalara-basladi-1053855400.html
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metaverse, çikolata, firma, şirket, evren, sagra

85 yıllık yerli firma, çikolatayı metaverse'e taşıyacak

16:19 23.02.2022 (güncellendi: 16:23 23.02.2022)
© İHASagra - Metaverse
Sagra - Metaverse - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© İHA
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Metaverse’te yerini alan büyük markalara Sagra da katıldı. Şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirecek, tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform oluşturacak.
Türkiye’nin 85 yıllık köklü çikolata markası Sagra, son dönemde dijital ödeme, dijital altyapı kurulumu, yazılım gibi teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken OYAK’ın gücüyle yeni bir adım atıyor.
Şirket, çikolatayı Türkiye’den metaverse’e taşıyan ilk markalardan oluyor. Dünyanın yaşadığı teknoloji devriminin sonuçlarından biri olan metaverse’te fabrika açmaya hazırlanan şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projelerle yer alacak. Ayrıca tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform kurulacak.

Metaverse’te yerini almaya hazırlanan şirket; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak.
Turkcell - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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Turkcell, metaverse'te mağaza açmak için çalışmalara başladı
15 Şubat, 12:41
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