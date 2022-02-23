https://tr.sputniknews.com/20220223/85-yillik-yerli-firma-cikolatayi-metaversee-tasiyacak-1054165560.html

85 yıllık yerli firma, çikolatayı metaverse'e taşıyacak

85 yıllık yerli firma, çikolatayı metaverse'e taşıyacak

Metaverse’te yerini alan büyük markalara Sagra da katıldı. Şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projeler geliştirecek, tüketicilere farklı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T16:19+0300

2022-02-23T16:19+0300

2022-02-23T16:23+0300

ekonomi

metaverse

çikolata

firma

şirket

evren

sagra

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Türkiye’nin 85 yıllık köklü çikolata markası Sagra, son dönemde dijital ödeme, dijital altyapı kurulumu, yazılım gibi teknoloji yatırımlarıyla dikkat çeken OYAK’ın gücüyle yeni bir adım atıyor. Şirket, çikolatayı Türkiye’den metaverse’e taşıyan ilk markalardan oluyor. Dünyanın yaşadığı teknoloji devriminin sonuçlarından biri olan metaverse’te fabrika açmaya hazırlanan şirket, dijital evrende teknoloji ve satış odaklı projelerle yer alacak. Ayrıca tüketicilere farklı deneyimler yaşatacak bir platform kurulacak.Metaverse’te yerini almaya hazırlanan şirket; Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını çok yakında geleceğin dünyasında dijital kullanıcılarla buluşturacak.

https://tr.sputniknews.com/20220215/turkcell-metaversete-magaza-acmak-icin-calismalara-basladi-1053855400.html

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metaverse, çikolata, firma, şirket, evren, sagra