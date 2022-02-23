https://tr.sputniknews.com/20220223/abd-hazine-bakanligi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarin-detaylarini-acikladi-1054139868.html
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen bağımsız olarak tanımasının ardından ABD, Rus... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T00:00+0300
2022-02-23T00:00+0300
2022-02-23T00:00+0300
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Joe Biden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya’nın bu yaptırımlar ile Batı’dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-baskani-bidendan-ukrayna-aciklamasi-1054137297.html
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abd, abd hazine bakanlığı, rusya, yaptırım, ukrayna krizi, ukrayna
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen bağımsız olarak tanımasının ardından ABD, Rus VEB Bank ve Promsvyazbank'a yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli olarak atılan bu adımlar, Kremlin'in finans ağını ve Ukrayna'da ve dünyadaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etme kabiliyetini dağıtma sürecini başlatıyor."
ABD Başkanı Joe Biden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya’nın bu yaptırımlar ile Batı’dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını savunmuştu.