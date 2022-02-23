https://tr.sputniknews.com/20220223/abd-hazine-bakanligi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarin-detaylarini-acikladi-1054139868.html

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen bağımsız olarak tanımasının ardından ABD, Rus... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T00:00+0300

2022-02-23T00:00+0300

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ukrayna

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Joe Biden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya’nın bu yaptırımlar ile Batı’dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını savunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-baskani-bidendan-ukrayna-aciklamasi-1054137297.html

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