Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/abd-hazine-bakanligi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlarin-detaylarini-acikladi-1054139868.html
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen bağımsız olarak tanımasının ardından ABD, Rus... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T00:00+0300
2022-02-23T00:00+0300
ukrayna krizi
abd
abd hazine bakanlığı
rusya
yaptırım
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205473_0:17:1800:1030_1920x0_80_0_0_6343251735191cdff898ae214c33ac75.jpg
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Joe Biden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya’nın bu yaptırımlar ile Batı’dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220222/abd-baskani-bidendan-ukrayna-aciklamasi-1054137297.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205473_173:0:1773:1200_1920x0_80_0_0_7715fc969eb0f1aeb12b86b4d90db149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd hazine bakanlığı, rusya, yaptırım, ukrayna krizi, ukrayna

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların detaylarını açıkladı

00:00 23.02.2022
© REUTERS / Greg NashJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Greg Nash
Abone olGoogle news
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini resmen bağımsız olarak tanımasının ardından ABD, Rus VEB Bank ve Promsvyazbank'a yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli olarak atılan bu adımlar, Kremlin'in finans ağını ve Ukrayna'da ve dünyadaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri finanse etme kabiliyetini dağıtma sürecini başlatıyor."
ABD Başkanı Joe Biden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın iki büyük finans kurumu ve devlet borçları da dahil olmak üzere Rusya'ya uygulanacak yaptırımları açıklayarak, Rusya’nın bu yaptırımlar ile Batı’dan para toplayamayacağını ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağını savunmuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
Ukrayna krizi
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması: Rusya ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok
Dün, 22:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала