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ABD milli kadın futbol takımı, erkeklerle eşit ücret için federasyona açtığı savaşı kazandı
ABD milli kadın futbol takımı, erkeklerle eşit ücret için federasyona açtığı savaşı kazandı
ABD'nin Dünya Kupası kaldıran milli kadın futbol takımının eşit ücret için 6 yıllık mücadelesi zaferle sonuçlandı. ABD Futbol Federasyonu, kendisinden davacı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T13:50+0300
2022-02-23T14:09+0300
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ABD'de milli kadın futbol takımının milli erkek futbol takımıyla eşit ödeme alma talebiyle 6 yıldır yürüttüğü ve 2019'da Futbol Federasyonu'na karşı davaya döktüğü mücadelede taraflar anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre federasyon, kadın millilerin zararını tazmin için 24 milyon dolar ödeyecek ve bundan böyle kadın millilere erkek millilerle aynı parayı ödeyecek.Tarafların ortak açıklamasında "Futbol Federasyonu, Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvalarda ve tüm hazırlık maçlarında kadın ve erkek milli takımlarına ileriye dönük olarak eşit ücret sağlamayı taahhüt etmiştir" denildi. Bügüne dek 4 Dünya Kupası, 8 CONCACAF Kupası şampiyonluğu ve 4 Olimpiyat altın madalyası kazanan ABD milli kadın futbol takımının 'kadın ve erkek oyuncularına eşit ücret ödemeyi inatla reddetmekle' suçlayarak federasyona karşı başlattığı yargı sürecinin önemli bölümünü, Dünya Kupası para ödülü meselesi oluşturuyordu. Anlaşma, cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadın sporcular için büyük bir zafer olarak yorumlandı. Anlaşmanın açıklanmasının ardından ABC'ye değerlendirmede bulunan milli takımın yıldızı Megan Rapinoe, "Sanırım, ileride bugüne dönüp baktığımızda, bunun, ABD futbolunun daha iyiye doğru değiştiği an olduğunu söyleyeceğiz" dedi. "Açıkçası, geri dönüp karşılaştığımız adaletsizlikleri ortadan kaldıramayız, ama en azından böyle bir şeyin bir daha asla olmayacağını biliyoruz" vurgusunu yapan takım kaptanı, "Artık buradan ileri gitmeyi, gelecek nesillere bizim sahip olduğumuzdan çok daha iyi şartlar bırakmayı umuyoruz. Bu yüzden harika bir gün" diye ekledi.Mücadeleyi, Rapinoe ve Alex Morgan'ın liderliğindeki 5 kadın milli, Nisan 2016'da Federal Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'na şikayette bulunarak başlattı. Mart 2019'da iki takıma 2014 ve 2015 Dünya Kupası için verilen para ödüllerindeki tutarsızlığa dikkat çekerek açılan davada, Federal Eşit Ücret Yasası ve Medeni Haklar Yasası uyarınca tazminat da talep edildi. Zira erkek milliler, 2014 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları için 5 milyon 375 bin dolarla, kadın milliler ise 2015 Dünya Kupası'nı kazandıkları için 1 milyon 725 milyon dolarla ödüllendirildi. Kadın Dünya Kupası'nın başladığı 1985'ten beri ABD 4 kez kupayı kaldırdı. ABD milli erkek takımı ise 1930'dan beri Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmadı. Futbol Federasyonu ise para ödüllerini belirleyen FIFA'nın kadınlara kıyasla erkeklere çok daha büyük ödül bütçesi tahsis etmesinden ötürü elinin kolunun bağlı olduğu savunmasını yapageldi.
https://tr.sputniknews.com/20190309/abd-kadin-futbolcu-cinsiyet-ayrimciligi-davasi-1038106469.html
https://tr.sputniknews.com/20190730/abd-futbol-federasyonu-baskani-kadinlara-erkeklerden-daha-fazla-odedik-1039800546.html
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abd, futbol

ABD milli kadın futbol takımı, erkeklerle eşit ücret için federasyona açtığı savaşı kazandı

13:50 23.02.2022 (güncellendi: 14:09 23.02.2022)
© REUTERS / BERNADETT SZABOMegan Rapinoe'nin (ortada kolları açık) liderliğindeki ABD takımı, finalde Hollanda'yı yenmesinin ardından, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın gelmesini beklerken
Megan Rapinoe'nin (ortada kolları açık) liderliğindeki ABD takımı, finalde Hollanda'yı yenmesinin ardından, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın gelmesini beklerken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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ABD'nin Dünya Kupası kaldıran milli kadın futbol takımının eşit ücret için 6 yıllık mücadelesi zaferle sonuçlandı. ABD Futbol Federasyonu, kendisinden davacı olan milli kadın takımı ile 24 milyon dolarlık anlaşmaya vardı. Anlaşma erkek futbolcularla kadın futbolculara ödül ödemelerinin eşitlenmesini de içeriyor.
ABD'de milli kadın futbol takımının milli erkek futbol takımıyla eşit ödeme alma talebiyle 6 yıldır yürüttüğü ve 2019'da Futbol Federasyonu'na karşı davaya döktüğü mücadelede taraflar anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre federasyon, kadın millilerin zararını tazmin için 24 milyon dolar ödeyecek ve bundan böyle kadın millilere erkek millilerle aynı parayı ödeyecek.
Tarafların ortak açıklamasında "Futbol Federasyonu, Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvalarda ve tüm hazırlık maçlarında kadın ve erkek milli takımlarına ileriye dönük olarak eşit ücret sağlamayı taahhüt etmiştir" denildi.
Bügüne dek 4 Dünya Kupası, 8 CONCACAF Kupası şampiyonluğu ve 4 Olimpiyat altın madalyası kazanan ABD milli kadın futbol takımının 'kadın ve erkek oyuncularına eşit ücret ödemeyi inatla reddetmekle' suçlayarak federasyona karşı başlattığı yargı sürecinin önemli bölümünü, Dünya Kupası para ödülü meselesi oluşturuyordu.
ABD kadın milli futbol takımının oyuncuları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2019
DÜNYA
ABD'li kadın futbolculardan federasyona 'cinsiyet ayrımcılığı' davası
9 Mart 2019, 13:25
Anlaşma, cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadın sporcular için büyük bir zafer olarak yorumlandı.
Anlaşmanın açıklanmasının ardından ABC'ye değerlendirmede bulunan milli takımın yıldızı Megan Rapinoe, "Sanırım, ileride bugüne dönüp baktığımızda, bunun, ABD futbolunun daha iyiye doğru değiştiği an olduğunu söyleyeceğiz" dedi.
"Açıkçası, geri dönüp karşılaştığımız adaletsizlikleri ortadan kaldıramayız, ama en azından böyle bir şeyin bir daha asla olmayacağını biliyoruz" vurgusunu yapan takım kaptanı, "Artık buradan ileri gitmeyi, gelecek nesillere bizim sahip olduğumuzdan çok daha iyi şartlar bırakmayı umuyoruz. Bu yüzden harika bir gün" diye ekledi.
Mücadeleyi, Rapinoe ve Alex Morgan'ın liderliğindeki 5 kadın milli, Nisan 2016'da Federal Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'na şikayette bulunarak başlattı. Mart 2019'da iki takıma 2014 ve 2015 Dünya Kupası için verilen para ödüllerindeki tutarsızlığa dikkat çekerek açılan davada, Federal Eşit Ücret Yasası ve Medeni Haklar Yasası uyarınca tazminat da talep edildi.
Zira erkek milliler, 2014 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları için 5 milyon 375 bin dolarla, kadın milliler ise 2015 Dünya Kupası'nı kazandıkları için 1 milyon 725 milyon dolarla ödüllendirildi.
ABD kadın futbol milli takımı kaptan Megan Rapinoe'nin elindeki Dünya Kupası ile geri döndüğü New York'ta kahraman gibi karşılanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2019
SPOR
ABD Futbol Federasyonu Başkanı: Kadınlara erkeklerden daha fazla ödedik
30 Temmuz 2019, 14:06
Kadın Dünya Kupası'nın başladığı 1985'ten beri ABD 4 kez kupayı kaldırdı. ABD milli erkek takımı ise 1930'dan beri Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmadı. Futbol Federasyonu ise para ödüllerini belirleyen FIFA'nın kadınlara kıyasla erkeklere çok daha büyük ödül bütçesi tahsis etmesinden ötürü elinin kolunun bağlı olduğu savunmasını yapageldi.
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