ABD milli kadın futbol takımı, erkeklerle eşit ücret için federasyona açtığı savaşı kazandı
13:50 23.02.2022 (güncellendi: 14:09 23.02.2022)
© REUTERS / BERNADETT SZABOMegan Rapinoe'nin (ortada kolları açık) liderliğindeki ABD takımı, finalde Hollanda'yı yenmesinin ardından, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın gelmesini beklerken
ABD'nin Dünya Kupası kaldıran milli kadın futbol takımının eşit ücret için 6 yıllık mücadelesi zaferle sonuçlandı. ABD Futbol Federasyonu, kendisinden davacı olan milli kadın takımı ile 24 milyon dolarlık anlaşmaya vardı. Anlaşma erkek futbolcularla kadın futbolculara ödül ödemelerinin eşitlenmesini de içeriyor.
ABD'de milli kadın futbol takımının milli erkek futbol takımıyla eşit ödeme alma talebiyle 6 yıldır yürüttüğü ve 2019'da Futbol Federasyonu'na karşı davaya döktüğü mücadelede taraflar anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre federasyon, kadın millilerin zararını tazmin için 24 milyon dolar ödeyecek ve bundan böyle kadın millilere erkek millilerle aynı parayı ödeyecek.
Tarafların ortak açıklamasında "Futbol Federasyonu, Dünya Kupası da dahil olmak üzere turnuvalarda ve tüm hazırlık maçlarında kadın ve erkek milli takımlarına ileriye dönük olarak eşit ücret sağlamayı taahhüt etmiştir" denildi.
Bügüne dek 4 Dünya Kupası, 8 CONCACAF Kupası şampiyonluğu ve 4 Olimpiyat altın madalyası kazanan ABD milli kadın futbol takımının 'kadın ve erkek oyuncularına eşit ücret ödemeyi inatla reddetmekle' suçlayarak federasyona karşı başlattığı yargı sürecinin önemli bölümünü, Dünya Kupası para ödülü meselesi oluşturuyordu.
9 Mart 2019, 13:25
Anlaşma, cinsiyet eşitliği mücadelesi veren kadın sporcular için büyük bir zafer olarak yorumlandı.
Anlaşmanın açıklanmasının ardından ABC'ye değerlendirmede bulunan milli takımın yıldızı Megan Rapinoe, "Sanırım, ileride bugüne dönüp baktığımızda, bunun, ABD futbolunun daha iyiye doğru değiştiği an olduğunu söyleyeceğiz" dedi.
When we win, everyone wins!— Megan Rapinoe (@mPinoe) February 22, 2022
"Açıkçası, geri dönüp karşılaştığımız adaletsizlikleri ortadan kaldıramayız, ama en azından böyle bir şeyin bir daha asla olmayacağını biliyoruz" vurgusunu yapan takım kaptanı, "Artık buradan ileri gitmeyi, gelecek nesillere bizim sahip olduğumuzdan çok daha iyi şartlar bırakmayı umuyoruz. Bu yüzden harika bir gün" diye ekledi.
“It’s a really amazing day. I think we're going to look back on this day and say this is the moment that, you know, U.S. Soccer changed for the better.” — @mPinoe on the #USWNT reaching a historic agreement in gender discrimination case. https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/k6Wf2rx9qM— Good Morning America (@GMA) February 22, 2022
"Something like this is never going to happen again and we can move forward in making soccer the best sport we possibly can in this country..."@alexmorgan13, @mPinoe and the president of the US Soccer Federation live as the @USWNT wins their fight for equal pay. pic.twitter.com/uV2nNh7WAE— Good Morning America (@GMA) February 22, 2022
Mücadeleyi, Rapinoe ve Alex Morgan'ın liderliğindeki 5 kadın milli, Nisan 2016'da Federal Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'na şikayette bulunarak başlattı. Mart 2019'da iki takıma 2014 ve 2015 Dünya Kupası için verilen para ödüllerindeki tutarsızlığa dikkat çekerek açılan davada, Federal Eşit Ücret Yasası ve Medeni Haklar Yasası uyarınca tazminat da talep edildi.
Zira erkek milliler, 2014 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları için 5 milyon 375 bin dolarla, kadın milliler ise 2015 Dünya Kupası'nı kazandıkları için 1 milyon 725 milyon dolarla ödüllendirildi.
30 Temmuz 2019, 14:06
Kadın Dünya Kupası'nın başladığı 1985'ten beri ABD 4 kez kupayı kaldırdı. ABD milli erkek takımı ise 1930'dan beri Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmadı. Futbol Federasyonu ise para ödüllerini belirleyen FIFA'nın kadınlara kıyasla erkeklere çok daha büyük ödül bütçesi tahsis etmesinden ötürü elinin kolunun bağlı olduğu savunmasını yapageldi.