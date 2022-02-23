Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiden-cografya-dersi-ukraynayi-macaristanla-karistirdi-1054175911.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, Ukrayna'yı Macaristan ile karıştırdı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T23:05+0300
2022-02-23T23:05+0300
ukrayna krizi
abd
nancy pelosi
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042738979_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_39533f848fa97f80816eccb71e158624.jpg
Haftalık basın toplantısını düzenleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'taki adımlarını eleştiren Pelosi, konuşmasında Ukrayna yerine Macaristan'a işaret etti.Pelosi, şu ifadeleri kullandı:ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, gelecek ay 82. yaş gününü kutlayacak.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042738979_84:0:1416:999_1920x0_80_0_0_5be5c85b28ec78ee5b342695d8715954.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, nancy pelosi, ukrayna krizi, ukrayna

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı

23:05 23.02.2022
© REUTERS / Sarah SilbigerNancy Pelosi
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Abone olGoogle news
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, Ukrayna'yı Macaristan ile karıştırdı.
Haftalık basın toplantısını düzenleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'taki adımlarını eleştiren Pelosi, konuşmasında Ukrayna yerine Macaristan'a işaret etti.
Pelosi, şu ifadeleri kullandı:
"Haritaya baktığınızda, Macaristan'ın Rusya, Belarus ve Kırım tarafından kuşatıldığını görürsünüz."
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, gelecek ay 82. yaş gününü kutlayacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала