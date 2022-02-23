https://tr.sputniknews.com/20220223/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiden-cografya-dersi-ukraynayi-macaristanla-karistirdi-1054175911.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, Ukrayna'yı Macaristan ile karıştırdı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T23:05+0300

2022-02-23T23:05+0300

2022-02-23T23:05+0300

ukrayna krizi

abd

nancy pelosi

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042738979_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_39533f848fa97f80816eccb71e158624.jpg

Haftalık basın toplantısını düzenleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'taki adımlarını eleştiren Pelosi, konuşmasında Ukrayna yerine Macaristan'a işaret etti.Pelosi, şu ifadeleri kullandı:ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, gelecek ay 82. yaş gününü kutlayacak.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, nancy pelosi, ukrayna krizi, ukrayna