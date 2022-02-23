https://tr.sputniknews.com/20220223/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiden-cografya-dersi-ukraynayi-macaristanla-karistirdi-1054175911.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, Ukrayna'yı Macaristan ile karıştırdı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T23:05+0300
2022-02-23T23:05+0300
2022-02-23T23:05+0300
ukrayna krizi
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nancy pelosi
ukrayna krizi
ukrayna
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Haftalık basın toplantısını düzenleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'taki adımlarını eleştiren Pelosi, konuşmasında Ukrayna yerine Macaristan'a işaret etti.Pelosi, şu ifadeleri kullandı:ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, gelecek ay 82. yaş gününü kutlayacak.
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abd, nancy pelosi, ukrayna krizi, ukrayna
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den 'coğrafya dersi': Ukrayna'yı Macaristan'la karıştırdı
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, Ukrayna'yı Macaristan ile karıştırdı.
Haftalık basın toplantısını düzenleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'taki adımlarını eleştiren Pelosi, konuşmasında Ukrayna yerine Macaristan'a işaret etti.
Pelosi, şu ifadeleri kullandı:
"Haritaya baktığınızda, Macaristan'ın Rusya, Belarus ve Kırım tarafından kuşatıldığını görürsünüz."
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, gelecek ay 82. yaş gününü kutlayacak.