https://tr.sputniknews.com/20220223/abdullatif-senerden-erdogana-vatandasin-acisiyla-dalga-geciyor-1054146215.html

Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a: Vatandaşın acısıyla dalga geçiyor

Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a: Vatandaşın acısıyla dalga geçiyor

AK Parti’nin kurucularından olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Aynı gemideyiz, yükü de beraber taşıyacağız”... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T08:36+0300

2022-02-23T08:36+0300

2022-02-23T08:36+0300

politika

abdüllatif şener

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Şener, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’nin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığı Erdoğan’a sert eleştiriler yapan Şener, Erdoğan’ın “aynı gemideyiz” ifadeleri için şunları söyledi:"Bu cümle vatandaşın acısıyla dalga geçmek demek dalga tir, böyle bir şey yok. Bir kere nerede aynı gemidesiniz? Sen sarayda yaşıyorsun, 1100 tane odan var, 13 tane özel VIP uçan sarayın var, yazlık sarayın var, kışlık sarayın var, evinin sarayının masrafları için 1 lira ödemiyorsun, böyle birinin “hepimiz aynı gemideyiz, sizin durumunuz neyse benim durumum aynı” anlamına gelecek bir şey söylemesi mümkün değil. Sen vatandaşı ezen politikaları uygulayansın, bu politikalarından ezilen de vatandaşın kendisidir, ezenle ezilen aynı gemide olur mu? Siz aynı sınıftan bile değilsiniz, sınıflarınız bile ayrı."Erdoğan’ın “MHP oylarının seçilmesine yetmeyeceğini gördüğü için arayışta olduğu” iddiasını dile getiren CHP’li vekil, şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan, MHP oylarının seçilmesine yetmeyeceğini gördüğü için arayışlar içerisinde. Boş durduğunu zannetmeyin, şu anda HDP oylarını almak için en fazla can atan isim, çünkü başka çıkış yolu da yok. 7-8 ay önce Karayılan, Erdoğan'ın Kandil'e heyet gönderdiğini söylemişti ve aynı gün yayın yasağı getirilmişti. Kendisinin bir takım temaslar içinde olmadığını kimse söyleyemez."

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abdüllatif şener