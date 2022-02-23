https://tr.sputniknews.com/20220223/afrika-programini-iptal-eden-cumhurbaskani-erdogan-yurda-dondu-1054146340.html
Afrika programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Afrika programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 06.47'de yurda döndü. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T08:13+0300
2022-02-23T08:13+0300
2022-02-23T08:13+0300
recep tayyip erdoğan
politika
afrika
nato
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Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ileSenegal'i ziyaret eden ve daha sonrasında Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programı iptal ederek saat 06.47'de Türkiye’ye döndü.Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.Erdoğan'ı karşılamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in geldiği öğrenildi.
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recep tayyip erdoğan, afrika, nato
Afrika programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 06.47'de yurda döndü.
Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ileSenegal'i ziyaret eden ve daha sonrasında Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programı iptal ederek saat 06.47'de Türkiye’ye döndü.
Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.
Erdoğan'ı karşılamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in geldiği öğrenildi.