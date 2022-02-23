https://tr.sputniknews.com/20220223/ak-partili-ozkan-hdpyi-masaya-almayarak-onun-terorle-baglantisini-kabul-etmis-oldular-1054160815.html

AK Partili Özkan: HDP’yi masaya almayarak onun terörle bağlantısını kabul etmiş oldular

AK Partili Özkan: HDP’yi masaya almayarak onun terörle bağlantısını kabul etmiş oldular

Parlamenter sistem çalışmalarını Sputnik’e değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP’nin de parlamenter sistemi istediğini hatırlatarak, masada... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T14:44+0300

2022-02-23T14:44+0300

2022-02-23T14:44+0300

politika

cahit özkan

ak parti

tbmm

cumhur ittifakı

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

güçlendirilmiş parlamenter sistem

mhp

hdp

chp

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Parlamenter sisteme geçiş metni 28 Şubat günü açıklanacak. 6 partinin üzerinde anlaştığı metin ile parlamenter sisteme geçişin nasıl olacağı kamuoyu ile paylaşılacak. 6 Parti gibi HDP de parlamenter sistemi destekliyor. HDP’nin bu çalışma içerisinde neden yer almadığı tartışmaları devam ediyor.‘Neden HDP o masada yok?’Bu tartışmalarla ilgili bir değerlendirme de AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan geldi. Sputnik’e konuşan Özkan, şunları söyledi:‘CHP’nin eleştirdiği diğer isimler masada’Masada yer alana bazı isimlerle ilgili CHP’nin daha önce yaptığı eleştirileri de hatırlatan Özkan, “Altılı masada CHP’lilere göre Sivas olaylarının sorumlusu olarak görülen Temel Karamollaoğlu var. CHP’ye göre Madımak olaylarının sorumlusu Temel Karamollaoğlu ve Madımak olayları bir terör olayıdır. Mademki böyle bir terör olayıyla iltisaklı Temel Karamollaoğlu o masaya oturuyorsa ne için PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP o masaya oturmamaktadır? Bunu merak ediyoruz. Yine bakıyoruz CHP’ye göre Meral Akşener 1990’larda yaşanan faili meçhul cinayetlerden sorumlu tuttukları kişidir. Devlet içerisine sızmış derin ve paralel yapılar eğer bazı faili meçhul cinayetlere karışmış ise bu faili meçhul cinayetlerden sorumlu tuttukları Meral Akşener o masaya oturtuyorsunuz. PKK terör örgütü siyasi uzantısı olan HDP’yi niye oturtmuyorsunuz? Haklı olarak bu soruyu HDP’liler de soruyorlar” dedi.‘Bunların tek bir derdi var Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmak’6 partinin amacının sadece parlamenter sisteme dönüş olmadığını savunan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, “Burada kimse lafı eveleyip gevelemesin. Milletin iradesinin arkasından dolanmaya çalışmasın. Buradaki bir araya gelişin amacı asla ve asla sadece parlamenter sistem değildir. Eğer parlamenter sistem olsaydı burada PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de bu masada olması gerekirdi. Ya burada 6 benzemez HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu ikrar ediyor, ya da bir araya geliş amaçları parlamenter sistem değil. Çünkü parlamenter sistem olsaydı burada bunun en çok mücadelesini veren HDP‘yi de bu masanın içerisine alırlardı. Bunların tek bir derdi var Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmak. Geçmişte Adnan Menderes’e, Turgut Özal’a, Necmettin Erbakan‘a ne yapmışlarsa aynısını sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da yapmak suretiyle milletimizin geleceğine yeniden karanlığa gömmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızı indirme bunların yegane ortak zeminidir. Bu zeminde buluşmuşlardır. Onun için bunları da Benzemezler ittifakı olarak milletimize şikayet ediyoruz” ifadelerini kullandı.‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 150 yıllık birikimin sonucu’Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilere de yanıt veren Özkan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeli, sadece AK Parti ve MHP’nin bir araya gelmek suretiyle hayata geçirdikleri bir model olarak bakmak doğru değil. Bu hükümet modelinin arkasında Osmanlı-Türk anayasacılık çalışmalarından elde edilen bilgi, Türk siyasi tarihinde yaşanan acı tecrübeler var. Geçmişte siyasi liderlerin ortaya koymuş olduğu duruş ve yaklaşımlar dikkate alınarak hazırlanmış bir modeldir. Bu anlamda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sadece AK Parti ve MHP’nin vermiş olduğu karar değildir. Bu sistem, aynı zamanda milletin benimsediği, milletin kabul ettiği ve AK Parti’nin 20 yıllık vermiş olduğu demokratik mücadelenin sonucudur. Vesayetlere ve darbe girişimlerine karşı dik duruş, MİT krizi, 17-25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz hain darbe girişimi, çukur terörü ve gezi kalkışması gibi darbe süreçlerinden çıkardığımız ders ile artık Türkiye’nin vakit kaybetmeden güçlü, istikrarlı hem insan hak ve özgürlüklerini, demokrasiyi güvence altına alacak hem de ekonomik ve siyasal istikrarı sağlayacak bir hükümet modelini düşünme zaruriyetinden ortaya çıkmıştır. İşte 2017 yılında gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen anayasal değişiklik 150 yıllık anayasa tecrübesinin ürünüdür. Milletimizin kendi temsilcisini ve Hükümetini doğrudan kendi iradesiyle kendi seçimi ile belirleme anlayışının egemen olduğu bir anayasal değişikliktir ve yine Turgut Özal’dan Süleyman Demirel’e, Alparslan Türkeş’ten, Necmettin Erbakan‘a, Muhsin Yazıcıoğlu’ndan Bülent Ecevit‘e kadar soldan ve sağdan nice siyasetçinin, siyasi liderin arzusu ve beklentisi olarak ortaya çıkmış bir modeldir” diye konuştu.

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