https://tr.sputniknews.com/20220223/aksener-millet-artik-her-seyin-farkinda-ak-parti-iktidari-artik-yok-1054149019.html

Akşener: Yetkiyi aldığımızda milletimize reva gördüğünüz bu kabus elbette 'geççek'

Akşener: Yetkiyi aldığımızda milletimize reva gördüğünüz bu kabus elbette 'geççek'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T10:44+0300

2022-02-23T10:44+0300

2022-02-23T11:02+0300

meral akşener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053719801_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bee8192918c60193b6019a7a8583c109.jpg

Akşener'in açıklamaları şu şekilde: * Ayrıca bugün aramızda, 782 gündür kayıp olan, Gülistan Doku kızımızın ailesi var. Şayet genç bir üniversiteli kadın, 2 yıldır kayıpsa, bu memlekette, kadınlar güvende diyemeyiz. Kadın cinayetlerinin, önüne geçemeyiz. Kadına yönelik şiddete, dur diyemeyiz. Ve şayet kadınları koruyamazsak, hiçbirimiz memlekette huzurla yaşayamayız.* Bu vesileyle buradan, çiçeği burnunda Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı’nı, göreve çağırmak istiyorum. Ayrıca, İYİ Parti olarak biz de; meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurularak, bu olayın, tüm yönleriyle aydınlatılması için, gereken her türlü katkıyı vereceğiz.* Eskiden, Sayın Erdoğan’ın söyledikleri birbiriyle, aylık ya da yıllık bazda çelişirdi. Ama gelinen noktada artık bu arkadaşımız, haftalık bazda bile, kendisiyle çelişir oldu. Artık her hafta, bir önceki hafta söylediğini unutup, farklı bir şey söylüyor. Sandık sıkıştırmaya başlamış, panik büyük.* Mesela geçen hafta; Zamların yüksekliğiyle ilgili, muhalefetin yaygara yaptığını, her şeyin olağanüstü iyi olduğunu söylerken; Bu hafta çıkıp; “Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettik. Külfeti de, hep birlikte sırtlayacağız.” dedi.* Haliyle ben de, şimdi sormak istiyorum: Madem geçen hafta, her şey yolundaydı, madem biz yaygara yapıyorduk, o zaman, bu haftaki külfet nereden çıktı Sayın Erdoğan?* “Ülkenin kazancından hep beraber istifade ettik” diyorsun da; Sen, yandaşlarının gönlü olsun diye; Milletimizin vergilerini çarçur ederken; Bu ülkede anneler, çocuklarına mama alamaz hale geldiler.* Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde, Tarkan bir şarkı çıkardı. Yaşadığımız bu kötü günlerin, geride kalacağını söyleyen, umut var diyen bir şarkı. Ama nedense bu şarkı, bazılarına çok ağır geldi. Bu öyle garip bir zihniyet ki; “Bu kötü günler geride kalacak” diye, şarkı söylenmesine bile tahammülleri yok. Şarkıda küfür yok. Hakaret yok. Umut var. Ama bu arkadaşların, o umuda bile alerjileri var.* Kimlere alerjileri yok biliyor musunuz? Mesela, Kendilerini eleştirmek yerine, “kuzu kuzu” oturanlara alerjileri yok. Mesela; Havuz medyasındaki “dilli düdüklere” alerjileri yok. Mesela; İhaleleri “Hüp diye” götüren, “a-acayip” müteahhitlere alerjileri yok. * Aslında, Tarkan “Geççek” diye şarkı yapınca, arıza çıkarmaları çok normal. Çünkü hiç geçmesin, hiç bitmesin istiyorlar. Mesela; Türk lirasını pula çevirelim. Enflasyonda dünya rekoru kıralım. Ama sürdüğümüz sefa, hiç bitmesin istiyorlar.* Bu ülkenin sanatçısıyla, bu milletin dinlediği müzikle uğraşacağınıza, oturun kendi işinizi yapın. Bu ülkenin sorunlarını, milletin dertlerini çözmenin peşinde koşun. En azından giderayak, bu millete bir faydanız dokunsun. Çünkü, er ya da geç, o sandık “gelcek”. Ağlasanız da, sızlansanız da, milletin başına bela ettiğiniz bu ucube sistem, geldiği gibi “gitçek”. Siz isteseniz de, istemeseniz de, bu çile “bitçek”. İYİ Parti yetkiyi aldığında, milletimize reva gördüğünüz bu kabus, elbette “GEÇÇEK”.* AK Parti iktidarının peşkeş treninin, son durağı PTT. PTT, kendi resmi internet sitesi üzerinden, doğrudan HGS satışı yaptığında, tahsilatın tamamı, kendi kasasında kalacakken, tüm HGS satış gelirlerinin yüzde 60’ı,PTTeM şirketine, hiçbir gerekçe olmadan bırakılmış.* 'Bay Kriz' ve arkadaşları, yıkıma tam gaz devam ederken, hemen her sektör, karşılaştıkları derin sorunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Geçen hafta, enerji sektörünü konuşmuştuk. Bugün ise, eğer hemen bir çözüm üretilmezse, kaybolma riskiyle karşı karşıya kalacak, bir başka önemli sektörümüz arıcılık. Üretimde dünya ikincisi olmamıza rağmen, İhracatta, hâlâ 22’inci sırada olduğumuz, arıcılık sektörü, özellikle de çocuklarımızın gelişimi açısından, büyük önem taşıyor. Dünyada, bal üretiminde ikinci, kovan sayısında da, üçüncü olmamıza rağmen; Çin, üretiminin, yüzde 27’sini ihraç ederken, Biz, ancak yüzde 5’ini ihraç edebiliyoruz. Çin, kovan başına, yaklaşık 49 kilo bal alırken, Biz, yalnızca 11 kilo alabiliyoruz.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener