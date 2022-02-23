https://tr.sputniknews.com/20220223/amsterdamdaki-apple-magazasinda-rehine-eylemi-zanli-200-milyon-euroluk-kripto-para-istedi-1054167474.html
Amsterdam’daki Apple mağazasında rehine eylemi: 'Zanlı, 200 milyon euroluk kripto para istedi'
Amsterdam’daki Apple mağazasında rehine eylemi: 'Zanlı, 200 milyon euroluk kripto para istedi'
Hollanda'nın Amsterdam kentinde dün gece Apple AAPL.O ana mağazasında silahlı soygun girişimi sırasında rehine alan ve polis müdahalesiyle ağır yaralı halde... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T16:41+0300
2022-02-23T16:41+0300
2022-02-23T16:53+0300
dünya
hollanda
apple
amsterdam
mağaza
rehine
silahlı soygun
kripto para
euro
patlayıcı
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AP'ye göre zanlının 27 yaşındaki bir Amsterdamlı olduğunu açıklayan Emniyet Müdürü Frank Paauw, polis tarafından etkisiz hale getirilmeden önce zanlının 200 milyon euro değerinde kripto para talep ettiğini söyledi. Mağazada sadece bir Britanyalıyı rehin alan, dolapta saklanan 4 kişi daha olduğunu fark etmeyen zanlının 5 saatlik soygun girişimi rehinenin su alma vesilesiyle binadan çıkmasıyla sona erdi. Sokakta rehineyi kovalayan zanlı, bir polis aracının çok sert şekilde çarpmasıyla yola serildi. Keskin nişancıların doğrulttuğu lazer ışıklarıyla çevrilmiş halde bir robotun patlayıcı aramasından geçirilen zanlı, ardından hastaneye kaldırıldı. Reuters'e göre polisin yazılı açıklamasında "Rehinecinin olası saiklerini ve vücudunda taşıdığı patlayıcıları araştırıyoruz. Soruşturma, patlayıcıların infilak etmeye hazır olmadığını gösterdi" denildi. "Rehine kahraman rolü oynadı. Birkaç saniye içinde bu rehine durumundan sıyrılmasaydı, daha uzun ve kötü bir gece olurdu" diyen Paauw, olay yerine ilk gelen otomatik silahlı özel polis kuvvetlerine ait bir aracın çok iyi zamanlamayla gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi. Amsterdam'ın turistik Leidseplein semtinde mağazanın bulunduğu binadan 70 kişi tahliye edildi ve çevresi polis kordonuna alındı. Hollanda çapında tüm Apple mağazaları bugün kapatıldı. Soygun girişimine sahne olan mağaza yarın da kapalı kalacak.
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hollanda, apple, amsterdam, mağaza, rehine, silahlı soygun, kripto para, euro, patlayıcı
Amsterdam’daki Apple mağazasında rehine eylemi: 'Zanlı, 200 milyon euroluk kripto para istedi'
16:41 23.02.2022 (güncellendi: 16:53 23.02.2022) Abone ol
Hollanda'nın Amsterdam kentinde dün gece Apple AAPL.O ana mağazasında silahlı soygun girişimi sırasında rehine alan ve polis müdahalesiyle ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan zanlının, kendisine 200 milyon euro değerinde kripto para verilmesini istediği belirtildi.
AP'ye göre zanlının 27 yaşındaki bir Amsterdamlı olduğunu açıklayan Emniyet Müdürü Frank Paauw, polis tarafından etkisiz hale getirilmeden önce zanlının 200 milyon euro değerinde kripto para talep ettiğini söyledi.
Mağazada sadece bir Britanyalıyı rehin alan, dolapta saklanan 4 kişi daha olduğunu fark etmeyen zanlının 5 saatlik soygun girişimi rehinenin su alma vesilesiyle binadan çıkmasıyla sona erdi. Sokakta rehineyi kovalayan zanlı, bir polis aracının çok sert şekilde çarpmasıyla yola serildi. Keskin nişancıların doğrulttuğu lazer ışıklarıyla çevrilmiş halde bir robotun patlayıcı aramasından geçirilen zanlı, ardından hastaneye kaldırıldı.
Reuters'e göre polisin yazılı açıklamasında "Rehinecinin olası saiklerini ve vücudunda taşıdığı patlayıcıları araştırıyoruz. Soruşturma, patlayıcıların infilak etmeye hazır olmadığını gösterdi" denildi.
"Rehine kahraman rolü oynadı. Birkaç saniye içinde bu rehine durumundan sıyrılmasaydı, daha uzun ve kötü bir gece olurdu" diyen Paauw, olay yerine ilk gelen otomatik silahlı özel polis kuvvetlerine ait bir aracın çok iyi zamanlamayla gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.
Amsterdam'ın turistik Leidseplein semtinde mağazanın bulunduğu binadan 70 kişi tahliye edildi ve çevresi polis kordonuna alındı. Hollanda çapında tüm Apple mağazaları bugün kapatıldı. Soygun girişimine sahne olan mağaza yarın da kapalı kalacak.