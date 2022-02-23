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https://tr.sputniknews.com/20220223/apartman-sakinlerini-biktirdi-fotografinin-oldugu-hirsiz-var-afislerini-yirtti-1054148860.html
Apartman sakinlerini bıktırdı: Fotoğrafının olduğu 'hırsız var' afişlerini yırttı
Apartman sakinlerini bıktırdı: Fotoğrafının olduğu 'hırsız var' afişlerini yırttı
Beylikdüzü'nde, farklı tarihlerde girip ayakkabı ve elektrikli scooter çaldığı apartmanın önünde, üzerinde kendi fotoğrafları olan "Hırsız var" yazılı afişleri... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T10:38+0300
2022-02-23T10:38+0300
türkiye
apartman
hırsız
beylikdüzü
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan binaya ilk olarak 12 Şubat'ta gelerek ayakkabıları çalan hırsız apartman sakinleri tarafından polise bildirildi. Polis, şüpheli için arama çalışması başlatırken, hırsız bir hafta sonra tekrar aynı binaya gelerek bu sefer apartmandan elektrikli scooter çaldı. Aynı kişinin üst üste yaptığı hırsızlıktan bıkan apartman sakinleri, güvenlik kamerasından aldıkları M.P.'nin fotoğrafını, altına yazdıkları "Hırsız var" yazılı kağıt ile sokaktaki ağaçlara asmaya başladı. Yaptığı son hırsızlıktan bir gün sonra arkadaşları ile apartmanın önüne gelen M.P., üzerinde kendi fotoğrafıyla beraber, "Hırsız var" yazılı kağıtları yırtıp, yere attı. M.P. polis ekiplerinin yaptığı adres tespitinin ardından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin benzer suçlardan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.
türkiye
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apartman, hırsız, beylikdüzü

Apartman sakinlerini bıktırdı: Fotoğrafının olduğu 'hırsız var' afişlerini yırttı

10:38 23.02.2022
© DHAApartman sakinlerini bıktırdı; fotoğrafının olduğu hırsız var afişlerini yırttı
Apartman sakinlerini bıktırdı; fotoğrafının olduğu hırsız var afişlerini yırttı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© DHA
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Beylikdüzü'nde, farklı tarihlerde girip ayakkabı ve elektrikli scooter çaldığı apartmanın önünde, üzerinde kendi fotoğrafları olan "Hırsız var" yazılı afişleri gören şüpheli, arkadaşları ile beraber kağıtları yırttı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan binaya ilk olarak 12 Şubat'ta gelerek ayakkabıları çalan hırsız apartman sakinleri tarafından polise bildirildi. Polis, şüpheli için arama çalışması başlatırken, hırsız bir hafta sonra tekrar aynı binaya gelerek bu sefer apartmandan elektrikli scooter çaldı.
Aynı kişinin üst üste yaptığı hırsızlıktan bıkan apartman sakinleri, güvenlik kamerasından aldıkları M.P.'nin fotoğrafını, altına yazdıkları "Hırsız var" yazılı kağıt ile sokaktaki ağaçlara asmaya başladı.
Yaptığı son hırsızlıktan bir gün sonra arkadaşları ile apartmanın önüne gelen M.P., üzerinde kendi fotoğrafıyla beraber, "Hırsız var" yazılı kağıtları yırtıp, yere attı.
M.P. polis ekiplerinin yaptığı adres tespitinin ardından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin benzer suçlardan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.
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