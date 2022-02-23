https://tr.sputniknews.com/20220223/arastirma-abdlilerin-gundeminde-ukrayna-krizi-degil-kotulesen-ekonomi-ve-artan-enflasyon-var-1054174869.html
Araştırma: ABD'lilerin gündeminde 'Ukrayna krizi' değil, kötüleşen ekonomi ve artan enflasyon var
Araştırma: ABD'lilerin gündeminde 'Ukrayna krizi' değil, kötüleşen ekonomi ve artan enflasyon var
ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T21:51+0300
2022-02-23T21:51+0300
2022-02-23T21:56+0300
dünya
ekonomik kriz
ukrayna krizi
joe biden
enflasyon
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AP ve NORC'un 18-21 Şubat'ta 1289 kişi üzerinde yaptığı ankette, ABD'nin Ukrayna krizindeki rolü incelendi.Ankete katılanların yüzde 52'si ABD'nin Ukrayna krizinde çok az bir rolü olması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 20'si de ABD'nin bu konuda hiçbir rol üstlenmemesi gerektiğini aktardı.Katılımcıların sadece yüzde 26'sı ise ABD'nin söz konusu çatışmada öncü bir rol üstlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.Ankette, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi.
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ekonomik kriz, ukrayna krizi, joe biden, enflasyon
Araştırma: ABD'lilerin gündeminde 'Ukrayna krizi' değil, kötüleşen ekonomi ve artan enflasyon var
21:51 23.02.2022 (güncellendi: 21:56 23.02.2022) Abone ol
ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi.
AP ve NORC'un 18-21 Şubat'ta 1289 kişi üzerinde yaptığı ankette, ABD'nin Ukrayna krizindeki rolü incelendi.
Ankete katılanların yüzde 52'si ABD'nin Ukrayna krizinde çok az bir rolü olması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 20'si de ABD'nin bu konuda hiçbir rol üstlenmemesi gerektiğini aktardı.
Katılımcıların sadece yüzde 26'sı ise ABD'nin söz konusu çatışmada öncü bir rol üstlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Ankette, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi.