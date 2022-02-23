Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220223/arastirma-abdlilerin-gundeminde-ukrayna-krizi-degil-kotulesen-ekonomi-ve-artan-enflasyon-var-1054174869.html
Araştırma: ABD'lilerin gündeminde 'Ukrayna krizi' değil, kötüleşen ekonomi ve artan enflasyon var
Araştırma: ABD'lilerin gündeminde 'Ukrayna krizi' değil, kötüleşen ekonomi ve artan enflasyon var
ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T21:51+0300
2022-02-23T21:56+0300
dünya
ekonomik kriz
ukrayna krizi
joe biden
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054174795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_679753c82499c595d9821dc468eb1e67.jpg
AP ve NORC'un 18-21 Şubat'ta 1289 kişi üzerinde yaptığı ankette, ABD'nin Ukrayna krizindeki rolü incelendi.Ankete katılanların yüzde 52'si ABD'nin Ukrayna krizinde çok az bir rolü olması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 20'si de ABD'nin bu konuda hiçbir rol üstlenmemesi gerektiğini aktardı.Katılımcıların sadece yüzde 26'sı ise ABD'nin söz konusu çatışmada öncü bir rol üstlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.Ankette, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054174795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7c2df5a2b40ec8a0e0e5045723f232d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomik kriz, ukrayna krizi, joe biden, enflasyon

Araştırma: ABD'lilerin gündeminde 'Ukrayna krizi' değil, kötüleşen ekonomi ve artan enflasyon var

21:51 23.02.2022 (güncellendi: 21:56 23.02.2022)
© REUTERS / DAVID SWANSONABD
ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / DAVID SWANSON
Abone olGoogle news
ABD'de yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi.
AP ve NORC'un 18-21 Şubat'ta 1289 kişi üzerinde yaptığı ankette, ABD'nin Ukrayna krizindeki rolü incelendi.
Ankete katılanların yüzde 52'si ABD'nin Ukrayna krizinde çok az bir rolü olması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 20'si de ABD'nin bu konuda hiçbir rol üstlenmemesi gerektiğini aktardı.
Katılımcıların sadece yüzde 26'sı ise ABD'nin söz konusu çatışmada öncü bir rol üstlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Ankette, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала