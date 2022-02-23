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https://tr.sputniknews.com/20220223/bilim-insanlari-olen-bir-insanin-beyin-aktivitelerini-ilk-kez-goruntuledi--1054152385.html
Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi
Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi
Bilim insanları, ölmekte olan bir insanın beyninin aktivitelerini ilk kez kayıt altına aldı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T11:56+0300
2022-02-23T11:58+0300
beyin
dünya
ölüm
organ bağışı
rüya
elektroensefalografi
yaşlanma nörobiliminde sınırlar
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Bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi. Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin 'rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan' bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti. 87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi. Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti. Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.
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beyin, ölüm, organ bağışı, rüya, elektroensefalografi, yaşlanma nörobiliminde sınırlar

Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi

11:56 23.02.2022 (güncellendi: 11:58 23.02.2022)
© DHA'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'
'Kovid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© DHA
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Bilim insanları, ölmekte olan bir insanın beyninin aktivitelerini ilk kez kayıt altına aldı.
Bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi.
Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin 'rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan' bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.
87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.
Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti.
Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.
Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.
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