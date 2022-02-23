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Boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı: Polis operasyon düzenledi
Boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı: Polis operasyon düzenledi
Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. Operasyon düzenleyen polis, silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
şişli
rehin
rehine
kadına şiddet
erkek
boşanma
ev
istanbul
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Şişli Köz Sokak'ta Tugay Adak, boşanma aşamasında bulunduğu eşi İnci Adak'ın bulunduğu eve geldi. İnci Adak'ın ailesine ait olduğu belirtilen dairede eşi, eşinin annesi Saniye Özcan ve bir kadını rehin alan Tugay Adak, balkona çıkarak elindeki silahla tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis sokakta önlem alarak Tugay Adak'ı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada özel harekat polisi de operasyon için hazırlık yaptı. Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi. Bu sırada iki el silah sesi duyuldu. Balkonda vurulan Tugay Adak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220223/italyaya-gitme-hayali-kuran-5-kisi-istanbulda-afgan-cetenin-eline-dustu-1054147869.html
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şişli, rehin, rehine, kadına şiddet, erkek, eş, boşanma, ev, istanbul, polis, operasyon

Boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı: Polis operasyon düzenledi

13:11 23.02.2022
© DHABoşanma aşamasındaki eşini rehin aldı: Polis operasyon düzenledi
Boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı: Polis operasyon düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© DHA
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Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. Operasyon düzenleyen polis, silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi.
Şişli Köz Sokak'ta Tugay Adak, boşanma aşamasında bulunduğu eşi İnci Adak'ın bulunduğu eve geldi.
İnci Adak'ın ailesine ait olduğu belirtilen dairede eşi, eşinin annesi Saniye Özcan ve bir kadını rehin alan Tugay Adak, balkona çıkarak elindeki silahla tehditler savurdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis sokakta önlem alarak Tugay Adak'ı ikna etmeye çalıştı.
Bu sırada özel harekat polisi de operasyon için hazırlık yaptı. Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi. Bu sırada iki el silah sesi duyuldu. Balkonda vurulan Tugay Adak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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