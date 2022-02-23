https://tr.sputniknews.com/20220223/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-198e-yukseldi-1054174347.html

Brezilya’daki sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 198’e yükseldi

Brezilya’daki sel ve toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 198’e yükseldi

Brezilya’da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 198’e yükselirken, kayıp olan 69 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T21:29+0300

2022-02-23T21:29+0300

2022-02-23T21:29+0300

dünya

brezilya

sel

olumsuz hava koşulları

toprak kayması

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Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde 15 Şubat’ta meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarında 9’uncu güne girilirken, Petropolis Belediyesi yetkilileri, hayatını kaybedenlerin sayısının 198’e ulaştığını ve şu ana kadar yakınları tarafından bildirilen kayıp kişilerin sayısının ise 69 olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden 181 kişinin kimliği belirlenirken, diğer hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için ailelerinin beklendiği belirtildi. Yüzlerce şehir sakininin evsiz kaldığı felaket sonrası barınaklarda hala 811 kişinin kaldığı bildirildi. Rio de Janeiro Valiliği, Petropolis şehrinde felaketten etkilenen iş yerleri için daha önce açıklanan 200 milyon Real (39 milyon 760 bin dolar) kredi bütçesinde limitin kaldırıldığını, Petropolis şehrindeki şirketlere ihtiyaçları kadar kredi sağlanacağını duyurdu. Öte yandan felaketin ardından Petropolis şehrinde olumsuz hava koşulları devam ediyor. Dün yaşanan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle şehrin sokaklarını yeniden su bastı. Belediye alarma geçerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken olayda yeni can kaybı yaşanmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220220/brezilyadaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-146ya-yukseldi--1054041851.html

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brezilya, sel, olumsuz hava koşulları, toprak kayması