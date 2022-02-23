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https://tr.sputniknews.com/20220223/burhaniye-belediyesi-ibrahim-tatlisese-verilen-avm-ihalesini-iptal-etti-1054158130.html
Burhaniye Belediyesi, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Burhaniye Belediyesi, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti
Balıkesir'in Burhaniye İlçe Belediyesi, şarkıcı İbrahim Tatlıses'e verilen, zeytinlik alana yapılması planlanan AVM projesi ihalesinin iptal edildiğini... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T13:42+0300
2022-02-23T13:42+0300
türkiye
ibrahim tatlıses
balıkesir
burhaniye
avm
ihale
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Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi’nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için 28 Aralık’ta ihale yaptı. Kapalı teklif usulü ihaleyi, İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses, ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşmeyi imzaladı.Belediye, bugün yeni bir açıklama yaparak 'yeterli rekabet ortamı oluşmaması' ve 'kamuoyunun hassasiyeti' gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.Burhaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'daha uygun bir yer tespiti için çalışma yapılacağı' belirtilerek şöyle denildi:"Belediyemizce 23 yıllık kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçiminde kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır."AVM'nin yapılacağı alanın zeytinlik olması tepki çekmişti.
türkiye
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ibrahim tatlıses, balıkesir, burhaniye, avm, ihale

Burhaniye Belediyesi, İbrahim Tatlıses'e verilen AVM ihalesini iptal etti

13:42 23.02.2022
İbrahim Tatlıses - AVM - Burhaniye
İbrahim Tatlıses - AVM - Burhaniye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
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Balıkesir'in Burhaniye İlçe Belediyesi, şarkıcı İbrahim Tatlıses'e verilen, zeytinlik alana yapılması planlanan AVM projesi ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.
Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi’nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için 28 Aralık’ta ihale yaptı. Kapalı teklif usulü ihaleyi, İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses, ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşmeyi imzaladı.
Belediye, bugün yeni bir açıklama yaparak 'yeterli rekabet ortamı oluşmaması' ve 'kamuoyunun hassasiyeti' gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.
Burhaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'daha uygun bir yer tespiti için çalışma yapılacağı' belirtilerek şöyle denildi:
"Belediyemizce 23 yıllık kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçiminde kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır."
AVM'nin yapılacağı alanın zeytinlik olması tepki çekmişti.
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