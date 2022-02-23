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https://tr.sputniknews.com/20220223/catida-tehlikeli-yoga-keyfi-kamerada-1054143768.html
Çatıda tehlikeli 'yoga keyfi' kamerada
Çatıda tehlikeli 'yoga keyfi' kamerada
Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
kadıköy
yoga
çatı
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Kadıköy’de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı.Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi. Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.
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türkiye, kadıköy, yoga, çatı

Çatıda tehlikeli 'yoga keyfi' kamerada

03:29 23.02.2022 (güncellendi: 03:58 23.02.2022)
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİKadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ
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Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy’de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı.
Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi.
Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.
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