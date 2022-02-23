https://tr.sputniknews.com/20220223/catida-tehlikeli-yoga-keyfi-kamerada-1054143768.html
Çatıda tehlikeli 'yoga keyfi' kamerada
Çatıda tehlikeli 'yoga keyfi' kamerada
Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T03:29+0300
2022-02-23T03:29+0300
2022-02-23T03:58+0300
yaşam
türkiye
kadıköy
yoga
çatı
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Kadıköy’de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı.Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi. Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.
kadıköy
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türkiye, kadıköy, yoga, çatı
Çatıda tehlikeli 'yoga keyfi' kamerada
03:29 23.02.2022 (güncellendi: 03:58 23.02.2022) Abone ol
Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadıköy’de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı.
Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi.
Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.