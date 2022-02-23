https://tr.sputniknews.com/20220223/cumhurbaskani-erdogan-aliyevle-gorustu-1054167851.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T16:51+0300

2022-02-23T16:51+0300

2022-02-23T16:51+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev