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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220223/donbassa-dair-son-gelismeler--ukrayna-disisleri-bakani-bm-harekete-gecerse-rusyayi-durdurabilir-1054169584.html
Donbass'a dair son gelişmeler | Ukrayna Dışişleri Bakanı: BM harekete geçerse Rusya'yı durdurabilir
Donbass'a dair son gelişmeler | Ukrayna Dışişleri Bakanı: BM harekete geçerse Rusya'yı durdurabilir
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı, Donbass'ta ve Rusya'da kutlamalarla karşılanırken, Ukrayna ordusunun bölgeye... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass'a dair son gelişmeler | Ukrayna Dışişleri Bakanı: BM harekete geçerse Rusya'yı durdurabilir

18:22 23.02.2022 (güncellendi: 18:38 23.02.2022)
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Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı, Donbass'ta ve Rusya'da kutlamalarla karşılanırken, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında artış gözlemleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü imzaladığı kararnamenin ardından, 2014'teki Maydan darbesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, 8 yıllık bir sürecin ardından Rusya tarafından resmen tanındı.
Alınan bu karar sonrasında, ABD başta olmak üzere NATO ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın 'Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiği' iddiasıyla yeni yaptırımlar uyguladı.
Rusya yönetimi ise, söz konusu yaptırımları 'yaptırımlara ölçülü ve ABD’nin hissedeceği şekilde güçlü bir yanıt verileceğini' belirterek, “ABD'nin kendi dünya düzeni kurallarını herkese dayatabileceğine dair yanlış bir inancın olduğu tek kutuplu dünya klişelerinin tutsağı olan Amerikan dış politikasının cephaneliğinde şantaj, yıldırma ve tehdit dışında farklı araçların kalmadığını not ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Rusya'nın kararı, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam edilirken, Ukrayna ordusu da Donbass'a yönelik saldırılarını artırdı.
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19:22 23.02.2022
Kırım, su ablukası nedeniyle Ukrayna’ya karşı 150 milyar rublelik dava açacak
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin, Ukrayna’nın yarımadaya verdiği zararın hesaplanmasından sorumlu çalışma grubunun, 150 milyar rublelik (yaklaşık 26 milyar TL) tazminat davası için gereken dosyayı hazırladığı belirtildi.
Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yefim Fiks, basın mensuplarına açıklamasında, “En az 150 milyar rublelik ilk davayı açacağız. Mart başında mahkemeye başvuracağız. Dava, Kırım bakanlıkları ve diğer yürütme organları adına açılıyor. Davalılar, Ukrayna bakanlıkları ve somut kişiler olacak” ifadesini kullandı.
Dava dilekçesinin Kırım Tahkim Mahkemesi’ne sunulacağı belirtildi.
18:59 23.02.2022
AB, Rusya'ya yaptırımları onayladı: Listede 351 Rus vekil var
AB, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararı almasına cevaben hazırlanan yaptırım paketini kabul etti. Listede 351 Duma milletvekili ile 27 tüzel ve özel kişiye yer verildiği görüldü.

AB'den yapılan açıklamada, "AB Konseyi, bugün, Rusya'nın hükümet kontrolünde olmayan Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanıma kararına ve sonrasında alınan oraya asker gönderme kararına cevaben bir önlem paketi kabul etti" dendi.

351 Duma milletvekili ile 27 üst düzey kişi ve kuruma yaptırım kararı alındığını belirten AB, listede kişi ve kurumların önümüzdeki saatlerde açıklanacağını kaydetti.

"AB, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya hazırdır ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini ve bağlılığını yineler" diye devam eden açıklamada, Rusya'ya Donbass'taki cumhuriyetleri tanıma kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı.

AB Konseyi'nin Rusya'nın, Rus hükümetinin ve Merkez Bankası'nın finanse edilmesiyle ilgili sektörel bir yasak uygulamaya karar verdiğinin belirtildiği açıklamada, "AB, Rus devleti ve hükümetinin AB'nin sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişim kabiliyetini kısıtlayarak, tırmandırıcı ve agresif politikaların finansmanını sınırlamayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.
Wall Street Journal: AB Şoygu, Vayno, Zaharova ve Şuvalov’a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
all Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Vayno, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ve Vneşekonombank Başkanı Şuvalov’a yaptırım uygulamaya hazırlandığını yazdı.
Gazetenin AB’den isimlerinin verilmesini istemeyen diplomatlara atıfla verdiği habere göre AB, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Vneşekonombank Başkanı İgor Şuvalov’a yönelik yaptırım uygulamayı planlıyor.
“AB yaptırımlarına tabi olacak kişiler arasında Sayın Şoygu, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno var” ifadelerini kullanan gazete, üst düzey Rus komutanların da yaptırım listesine dahil edileceklerini bildirdi.
Avrupalı diplomatların aktardıkları bilgiye göre ‘Mariya Zaharova ve İgor Şuvalov dahil olmak üzere Rus bankalarının üst düzey yöneticileri de yaptırım tehdidi ile karşı karşıya’.
Habere göre, Yevgeniy Prigojin’in yönettiği Agentstvo İnternet İssledovaniy (İnternet Araştırma Ajansı) da yaptırım listesine dahil edilecek. WSJ'ye göre ABD yetkilileri ‘daha önce bu kuruluşa, 2016 yılında yapılan ABD seçimleri sırasında bölücülüğü kışkırttığı iddiasıyla yaptırım uygulamıştı’.
Bürokratların aktardığı bilgiye göre AB bu kişilerin yanı sıra yaklaşık 20 kişiye yönelik hedefli yaptırım uygulayacak.
18:55 23.02.2022
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Savaş durumunda Türkiye'den boğazları kapatmasını isteyebiliriz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, "Geniş bir askeri işgal veya Ukrayna'ya karşı askeri faaliyetlerin başlaması durumunda, Türk hükümetinden Karadeniz boğazlarını kapatma olasılığını değerlendirmesini isteyebiliriz" açıklamasında bulundu.
Bodnar ayrıca, "Taraflarımız arasındaki istişare yöntemlerinden başlayarak, bölgemizdeki güvenliğe yönelik tehditlere karşı ortak bir tepki mekanizması oluşturmaya kadar bir dizi girişim önerdik" ifadelerini kullandı.
Boğazlar- Montrö- Türk bayrağı - Sputnik Türkiye
© AA
18:42 23.02.2022
Turçak ile Puşilin'den Rusya'ya tahliye edilen Donbasslılara ziyaret
Rusya’nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından bölgeyi ziyaret eden Birleşik Rusya partisi üyesi Turçak ile Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Ukrayna’nın saldırıya geçme ihtimali yüzünden Rusya’ya tahliye edilen Donbass sakinleriyle sohbet etti.
18:40 23.02.2022
Rusya’da, Donbass’taki olaylarla ilgili 400 soruşturma başlatıldı
Rusya Soruşturma Komitesi (SKR), Donbass’ta son 8 yılda 2 bin 800’den fazla sivilin ölümüne karışan onlarca Ukraynalı yetkiliye karşı 400’den fazla ceza davası açmayı planladığını belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Ukrayna yönetimi ve askeri oluşumlarının temsilcileri, uluslararası anlaşmaları göz ardı ederek Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerindeki yerleşimlere aralıksız saldırarak sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bunun sonucunda, yaklaşık 8 yılda 2 bin 600’den fazla sivil hayatını kaybetti, 5 bin 500 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Ukrayna tarafının Donbass’ta yasaklı savaş araçları ve yöntemleri kullandığına ilişkin belgelenmiş delillerin elde edildiği belirtilerek, “Bu dediller temelinde, Donbass bölgesindeki olaylarla ilgili 400’den fazla ceza davası başlatıldı ve soruşturma açıldı” dendi.
Şu ana kadar, söz konusu suçlara karıştığı tespit edilen ve aralarında Eski Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Drozdov, Eski Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Mihail Zabrodskiy ve Eski Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı İgor Lunev dahil 85 kişinin belirlendiği kaydedildi.
Ayrıca eski Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avatkov, Eski Dnipropetrovsk Valisi İgor Kolomoyskiy ve Eski Ukrayna Yüksek Şurası Başkanı Aleksandr Turçinov’a yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
“Kadın ve çocuklar dahil sivilleri öldüren savaş suçlularına karşı mahkeme sürecinin başlatılacağı” sözünü veren Rusya Soruşturma Komitesi, Donetsk ve Lugansk sakinlerine yönelik cinayetlere karışan kişileri tespit etmeye devam edeceğini belirterek, “Liste tamamlamaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
18:37 23.02.2022
Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
Ukrayna krizi
Putin’den Erdoğan’a: Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımak, Rusya için bir gereklilikti
18:17
18:26 23.02.2022
Zelenskiy, parlamentoya 30 gün OHAL ilan edilmesini önerdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'ya 24 Şubat 2022 saat 00:00'dan itibaren 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini önerdi.
18:25 23.02.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yardıma ihtiyacımız var
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararı alması üzerine toplanan Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, "BM harekete geçerse Rusya'yı durdurabiliriz, yardıma ihtiyacımız var. Donbass'a saldırmayacağız, durumu diplomatik yollarla çözmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Kuleba ayrıca, dünya kamuoyuna seslenerek "Lütfen durumun değişmesini kabul etmeyin. Ukrayna'yı savunmak için elinizden geleni yapın" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Alex Brandon
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