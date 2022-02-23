Donbass'a dair son gelişmeler | Ukrayna Dışişleri Bakanı: BM harekete geçerse Rusya'yı durdurabilir

AB, Rusya'ya yaptırımları onayladı: Listede 351 Rus vekil var

AB, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlıklarını tanıma kararı almasına cevaben hazırlanan yaptırım paketini kabul etti. Listede 351 Duma milletvekili ile 27 tüzel ve özel kişiye yer verildiği görüldü.



AB'den yapılan açıklamada, "AB Konseyi, bugün, Rusya'nın hükümet kontrolünde olmayan Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanıma kararına ve sonrasında alınan oraya asker gönderme kararına cevaben bir önlem paketi kabul etti" dendi.



351 Duma milletvekili ile 27 üst düzey kişi ve kuruma yaptırım kararı alındığını belirten AB, listede kişi ve kurumların önümüzdeki saatlerde açıklanacağını kaydetti.



"AB, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya hazırdır ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini ve bağlılığını yineler" diye devam eden açıklamada, Rusya'ya Donbass'taki cumhuriyetleri tanıma kararını gözden geçirme çağrısı yapıldı.



AB Konseyi'nin Rusya'nın, Rus hükümetinin ve Merkez Bankası'nın finanse edilmesiyle ilgili sektörel bir yasak uygulamaya karar verdiğinin belirtildiği açıklamada, "AB, Rus devleti ve hükümetinin AB'nin sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişim kabiliyetini kısıtlayarak, tırmandırıcı ve agresif politikaların finansmanını sınırlamayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Wall Street Journal: AB Şoygu, Vayno, Zaharova ve Şuvalov’a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

all Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Vayno, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ve Vneşekonombank Başkanı Şuvalov’a yaptırım uygulamaya hazırlandığını yazdı.

Gazetenin AB’den isimlerinin verilmesini istemeyen diplomatlara atıfla verdiği habere göre AB, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Vneşekonombank Başkanı İgor Şuvalov’a yönelik yaptırım uygulamayı planlıyor.

“AB yaptırımlarına tabi olacak kişiler arasında Sayın Şoygu, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Anton Vayno var” ifadelerini kullanan gazete, üst düzey Rus komutanların da yaptırım listesine dahil edileceklerini bildirdi.

Avrupalı diplomatların aktardıkları bilgiye göre ‘Mariya Zaharova ve İgor Şuvalov dahil olmak üzere Rus bankalarının üst düzey yöneticileri de yaptırım tehdidi ile karşı karşıya’.

Habere göre, Yevgeniy Prigojin’in yönettiği Agentstvo İnternet İssledovaniy (İnternet Araştırma Ajansı) da yaptırım listesine dahil edilecek. WSJ'ye göre ABD yetkilileri ‘daha önce bu kuruluşa, 2016 yılında yapılan ABD seçimleri sırasında bölücülüğü kışkırttığı iddiasıyla yaptırım uygulamıştı’.

Bürokratların aktardığı bilgiye göre AB bu kişilerin yanı sıra yaklaşık 20 kişiye yönelik hedefli yaptırım uygulayacak.