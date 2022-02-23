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Donbass’taki durum nasıl gelişti?
Donbass’taki durum nasıl gelişti?
Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerginlik 18 Şubat'tan itibaren ciddi şekilde tırmanmaya başladı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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infografik
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donetsk halk cumhuriyeti
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donbass
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Bütün gün temas hattı boyunca ateş sesleri duyulurken Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin başkentlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Kadın ve çocukların Rusya'nın komşu bölgelerine tahliyeleri başladı.Son zamanlarda Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşanan ateşkes ihlallerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ukrayna, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, инфографика

Donbass’taki durum nasıl gelişti?

13:15 23.02.2022
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Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerginlik 18 Şubat'tan itibaren ciddi şekilde tırmanmaya başladı.
Bütün gün temas hattı boyunca ateş sesleri duyulurken Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin başkentlerinde şiddetli patlamalar yaşandı. Kadın ve çocukların Rusya'nın komşu bölgelerine tahliyeleri başladı.
Son zamanlarda Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yaşanan ateşkes ihlallerine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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