https://tr.sputniknews.com/20220223/duzcede-yavrusu-calinan-kopek-yemeden-icmeden-kesildi-1054176031.html

Düzce'de yavrusu çalınan köpek, yemeden içmeden kesildi

Düzce'de yavrusu çalınan köpek, yemeden içmeden kesildi

Düzce'de 2 aylık 'Paşa' isimli fino cinsi köpek, sahibinin işyerinin önünden çalındı. İşyeri sahibi yavru çalındıktan sonra annesinin de yemeden içmeden... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T23:06+0300

2022-02-23T23:06+0300

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yaşam

düzce

köpek

yavru köpek

hırsızlık

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Olay, 20 Şubat Pazar Günü gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bülent Arslan'ın işlettiği büfenin önüne minibüs ile iki şahıs geldi. Şahıslardan biri büfeye girerek alışveriş yaparken, diğeri ise dışarıda beklemeye başladı. Alışverişi biten şahıslardan biri anne ve yavru köpeği yanına çağırdı, diğer kişiye de köpekleri gösterdi. Bunun üzerine şahıslar, 'Paşa' isimli fino cinsi yavru köpeği yanlarına alarak minibüse bindi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bülent Arslan ve ailesi, Paşa isimli yavru köpeğin bulunmasını istiyor.'Artık yemek yemiyor, bize de küstü'Olayı anlatan Bülent Arslan, "İki şahıs geldi. Biri alışveriş yaparken, diğer şahıs dışarıda kaldı. Dışarıda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde de görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı? Satar mı? Bilmiyorum. Görenler haber versin. Köpek 2 aylık yavruydu. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi de küstü. Artık yemek yemiyor, bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.Bülent Arslan’ın annesi 75 yaşındaki Fatma Altun ise köpeklerini çocukları kadar sevdiğini belirterek, "Köpeklerimiz benim için önemliydi. Çocuklarım kadar severdim. Bu yaşlı halimde atölyelerden yuvalarının altına talaş getiriyordu. Her gün yemeğini veriyordum. İnşallah bulunur da geri getirilir" dedi

düzce

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düzce, köpek, yavru köpek, hırsızlık