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Emniyet bünyesinde 'Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü' kuruldu
Emniyet bünyesinde 'Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü' kuruldu
Dolandırıcılık suçlarının azaltılması ve bu suç türüyle daha etkin mücadele amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T12:07+0300
2022-02-23T12:07+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet
uyarı
süleyman soylu
talimat
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
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Hırsızlık suçunun azalmasında önemli rol oynayan Asayiş Daire Başkanlığı'nda, Kovid-19 salgınıyla, teknoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bu yöntemle dolandırıcılık yapanların özel yöntemler kullanılarak belirlenmesi amacıyla yapısal değişikliğe gidildi.Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu.Daha önce Asayiş Şube Müdürlüğü çatısı altında, özellikle dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza atan Murat Sarıyıldız Dolandırıcılık Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Müdürlükte görev alacak diğer personel de titizlikle seçildi.Değişiklik il emniyet müdürlüklerine de yansıyacakMurat Sarıyıldız, yeni kurulan Şube Müdürlüğünün kuruluş amacı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu."Son zamanlarda dolandırıcılık konusunda teknolojik gelişmelerle birlikte yapısal bir değişiklik oldu. Bu yapısal değişiklikle, dolandırıcılıkla daha etkin mücadele amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu. Faaliyetlerimize bundan sonra böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Sarıyıldız, değişikliğin il emniyet müdürlüklerine de yansıyacağını belirtti.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), emniyet, uyarı, süleyman soylu, talimat, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı

Emniyet bünyesinde 'Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü' kuruldu

12:07 23.02.2022
© AAEmniyet bünyesinde 'Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü' kuruldu
Emniyet bünyesinde 'Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü' kuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA
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Dolandırıcılık suçlarının azaltılması ve bu suç türüyle daha etkin mücadele amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu.
Hırsızlık suçunun azalmasında önemli rol oynayan Asayiş Daire Başkanlığı'nda, Kovid-19 salgınıyla, teknoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bu yöntemle dolandırıcılık yapanların özel yöntemler kullanılarak belirlenmesi amacıyla yapısal değişikliğe gidildi.
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu.
Daha önce Asayiş Şube Müdürlüğü çatısı altında, özellikle dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede başarılı çalışmalara imza atan Murat Sarıyıldız Dolandırıcılık Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Müdürlükte görev alacak diğer personel de titizlikle seçildi.

Değişiklik il emniyet müdürlüklerine de yansıyacak

Murat Sarıyıldız, yeni kurulan Şube Müdürlüğünün kuruluş amacı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Son zamanlarda dolandırıcılık konusunda teknolojik gelişmelerle birlikte yapısal bir değişiklik oldu. Bu yapısal değişiklikle, dolandırıcılıkla daha etkin mücadele amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü kuruldu. Faaliyetlerimize bundan sonra böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Sarıyıldız, değişikliğin il emniyet müdürlüklerine de yansıyacağını belirtti.
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