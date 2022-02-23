Türkiye
Almanya Ekonomi Bakanı: Kuzey Akım-2 projesi tamamen durdurulabilir
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220223/emniyet-swift-dolandiriciligina-karsi-uyardi-1054147110.html
Emniyet 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
Emniyet 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası para transferi sağlayan swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı uyarıda... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T09:39+0300
2022-02-23T09:39+0300
türkiye
swift
ekonomi
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
uyarı
para
banka
internet
telefon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052438425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58b63686390631177fff0d74c41281b0.jpg
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı alınabilecek önlemler paylaşıldı.Paylaşımda, Özellikle uluslararası para transferi yapan kişi ve kurumların, e-posta yoluyla iletilen ödeme bilgilerini teyit ederek hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.Ülke içi ya da dışı döviz cinsi tüm para transferlerinin 'swift' adı verilen sistemle gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, her bankacılık sisteminin kendine özgü 11 haneden oluşan swift kodu ile döviz transferlerinin yapıldığı anlatıldı."Swift sistemi üzerinden dolandırıcılık nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtında, "Uluslararası ticaret yapan firmaların e-posta hesapları ele geçirilerek, proforma faturada yer alan firmaya ait ödeme bilgilerinin dolandırıcılık amaçlı kullanılan IBAN numarası ile değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemidir" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:"Cironuzda açık çıkması durumunda siparişlerinizi ve hesap hareketlerinizi kontrol edin. Bankanız tarafından yapılan bilgilendirme ve uyarılara dikkat edin.Finansal işlemlerinizle ilgili e-posta ya da kısa mesajların bankanız tarafından gönderildiğinden emin olun.Tarafınıza gönderilen linklerde bankanıza ait kurumsal adresin doğru yazıldığından emin olun.Banka veya resmi kurumlar tarafından kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgi güncellemesi ya da kişisel veri talebi yapılmayacağını unutmayın.Şüpheli e-postalara ait eklerde bulunan dosyaların zararlı yazılım barındırabileceğini unutmayın."
https://tr.sputniknews.com/20220219/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-telefon-dolandiriciligi-sikayetleri-icin-ozel-buro-kurdu-1054020190.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/1052438425_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dcd110765db2c680bcc890973bad31d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
swift, ekonomi, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyarı, para, banka, internet, telefon, dolandırıcılık

Emniyet 'swift' dolandırıcılığına karşı uyardı

09:39 23.02.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETERHaberleşme masrafı aile başına yıllık 4 bin 200 lirayı aştı: Bin lirası vergi
Haberleşme masrafı aile başına yıllık 4 bin 200 lirayı aştı: Bin lirası vergi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETER
Abone olGoogle news
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uluslararası para transferi sağlayan swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı alınabilecek önlemler paylaşıldı.
Paylaşımda, Özellikle uluslararası para transferi yapan kişi ve kurumların, e-posta yoluyla iletilen ödeme bilgilerini teyit ederek hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.
Ülke içi ya da dışı döviz cinsi tüm para transferlerinin 'swift' adı verilen sistemle gerçekleştirildiği belirtilen paylaşımda, her bankacılık sisteminin kendine özgü 11 haneden oluşan swift kodu ile döviz transferlerinin yapıldığı anlatıldı.
"Swift sistemi üzerinden dolandırıcılık nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtında, "Uluslararası ticaret yapan firmaların e-posta hesapları ele geçirilerek, proforma faturada yer alan firmaya ait ödeme bilgilerinin dolandırıcılık amaçlı kullanılan IBAN numarası ile değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemidir" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, swift sistemi üzerinden dolandırıcılıklara karşı dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:
"Cironuzda açık çıkması durumunda siparişlerinizi ve hesap hareketlerinizi kontrol edin. Bankanız tarafından yapılan bilgilendirme ve uyarılara dikkat edin.
Finansal işlemlerinizle ilgili e-posta ya da kısa mesajların bankanız tarafından gönderildiğinden emin olun.
Tarafınıza gönderilen linklerde bankanıza ait kurumsal adresin doğru yazıldığından emin olun.
Banka veya resmi kurumlar tarafından kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgi güncellemesi ya da kişisel veri talebi yapılmayacağını unutmayın.
Şüpheli e-postalara ait eklerde bulunan dosyaların zararlı yazılım barındırabileceğini unutmayın."
Telefon dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
TÜRKİYE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon dolandırıcılığı şikayetleri için özel büro kurdu
19 Şubat, 09:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала