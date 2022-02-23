https://tr.sputniknews.com/20220223/erdogan-afrika-ortaklik-politikamizla-kitanin-kalkinmasina-katkida-bulunmayi-surdurecegiz-1054141469.html
Erdoğan: Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz
Erdoğan: Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T00:59+0300
2022-02-23T00:59+0300
2022-02-23T00:58+0300
recep tayyip erdoğan
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.