https://tr.sputniknews.com/20220223/erdogan-afrika-ortaklik-politikamizla-kitanin-kalkinmasina-katkida-bulunmayi-surdurecegiz-1054141469.html

Erdoğan: Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz

Erdoğan: Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T00:59+0300

2022-02-23T00:59+0300

2022-02-23T00:58+0300

recep tayyip erdoğan

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'e gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeye yaptığı ziyaretlerden görüntülerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal ziyaretlerimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize dönüyoruz. Afrika ortaklık politikamızla, kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan