https://tr.sputniknews.com/20220223/fatih-altayli-rahatlayin-kilicdaroglu-aday-degil-1054151916.html

Fatih Altaylı: Rahatlayın, Kılıçdaroğlu aday değil

Fatih Altaylı: Rahatlayın, Kılıçdaroğlu aday değil

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Kemal Kılıçdaroğlu sonunda müjdeyi verdi" diyerek, "Rahatlayın, aday değil" değerlendirmesinde bulundu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T12:05+0300

2022-02-23T12:05+0300

2022-02-23T12:05+0300

politika

fatih altaylı

kemal kılıçdaroğlu

aday

adaylık

cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Fatih Altaylı bugünkü yazısında, "Sadece ittifak ortaklarının seçmenlerinin değil, pek çok CHP seçmeninin de kabusu haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesine artık nokta koyuldu" yorumunda bulundu.Altaylı, "Kemal Bey, bir soru üzerine 'Eğer diğer 5 lider beni aday olarak görmek isterlerse bundan gurur duyarım ve elbette aday olurum' dedi. Bundan çıkan net sonuç şu: Aday eğilim. Çünkü çok açık ki, Temel Karamollaoğlu CHP’li bir adaya değil ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı" değerlendirmesinde bulunurken, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Çünkü çok açık ki, Meral Akşener nezaketen tek kelime etmemiş olsa da tabanı ve örgütünden gelen bilgiler ışığında Kemal Bey’in adaylığının çok da doğru olmayacağını biliyor.Çünkü çok açık ki, Ahmet Davutoğlu AK Parti’den koparmaya çalıştığı kitleyi Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edemeyeceğini biliyor.Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ın ne düşündüklerini tam olarak bilememekle birlikte en azından 5 liderden üçünün istemediğinden eminim.Peki aday kim olur?Ne bilirim, ne karışırım.Ancak şunu söylemem mümkün, ki aylar önce de söyledim.Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirse Tayyip Erdoğan çok büyük ihtimalle ilk turda kazanır.Ekrem İmamoğlu ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirse, çok büyük ihtimalle ikinci tura kalır.Mansur Yavaş ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelir ise çok büyük ihtimalle ilk turda Yavaş kazanır."

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fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu, aday, adaylık, cumhurbaşkanlığı seçimleri