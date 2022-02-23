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https://tr.sputniknews.com/20220223/fransa-basbakani-castex-maliden-cekilme-takvimi-icin-ultimatom-kabul-etmeyecegiz-1054144621.html
Fransa Başbakanı Castex: Mali'den çekilme takvimi için ültimatom kabul etmeyeceğiz
Fransa Başbakanı Castex: Mali'den çekilme takvimi için ültimatom kabul etmeyeceğiz
Fransa Başbakanı Jean Castex, nereden gelirse gelsin Fransa'nın askerlerini Mali'den derhal çekmesi yönündeki bir ültimatom kabul etmeyeceğini, ülkeden... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T05:01+0300
2022-02-23T05:01+0300
dünya
fransa
mali
jean castex
asker çekme
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Castex, Ulusal Mecliste Fransa’nın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) askeri varlığı ile Mali'den çekilme takvimine ilişkin hükümet politikalarını milletvekillerine anlattı.Bamako yönetiminin Avrupalı ülkelerle iş birliği yapmak istemediklerini, Mali'deki cunta yönetimiyle anlaşamadıklarını belirten Castex, Fransa'nın takındığı tutum nedeniyle Mali ile diplomatik ve mali iş birliği sürdürme çabasına girmeyeceğini kaydetti.Castex, askerlerini Mali dışındaki başka bir yere konuşlandırma sürecine girdiklerine işaret ederek ülkedeki Gossi, Menaka ve Gao Gransız askeri üslerinin ise ancak 4 ila 6 ay içinde boşaltılacağını aktardı.Mali'den derhal çekilme konusunda nereden gelirse gelsin bir ültimatomun dayatılmasını dikkate almayacaklarını anlatan Castex, Mali'den kademeli olarak çekileceklerini bununla birlikte Sahel bölgesindeki Fransız askeri varlığının kapasitesini ve durumunu gözden geçirip değerlendireceklerini ifade etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba gücü bünyesinde görevli askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.Macron askeri unsurlarını komşu ülke Nijer’e konuşlandıracakları bilgisini paylaşmıştı.Mali yönetimi ise Fransa'dan askerlerini kademeli olarak değil derhal çekmelerini istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/fransa-ve-muttefikleri-maliden-cekiliyor-1053938174.html
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fransa, mali, jean castex, asker çekme

Fransa Başbakanı Castex: Mali'den çekilme takvimi için ültimatom kabul etmeyeceğiz

05:01 23.02.2022
© REUTERS / Gonzalo FuentesJean Castex
Jean Castex - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Fransa Başbakanı Jean Castex, nereden gelirse gelsin Fransa'nın askerlerini Mali'den derhal çekmesi yönündeki bir ültimatom kabul etmeyeceğini, ülkeden kademeli olarak çekileceklerini belirtti.
Castex, Ulusal Mecliste Fransa’nın Sahraaltı Afrika'daki (Sahel) askeri varlığı ile Mali'den çekilme takvimine ilişkin hükümet politikalarını milletvekillerine anlattı.
Bamako yönetiminin Avrupalı ülkelerle iş birliği yapmak istemediklerini, Mali'deki cunta yönetimiyle anlaşamadıklarını belirten Castex, Fransa'nın takındığı tutum nedeniyle Mali ile diplomatik ve mali iş birliği sürdürme çabasına girmeyeceğini kaydetti.
Castex, askerlerini Mali dışındaki başka bir yere konuşlandırma sürecine girdiklerine işaret ederek ülkedeki Gossi, Menaka ve Gao Gransız askeri üslerinin ise ancak 4 ila 6 ay içinde boşaltılacağını aktardı.
Mali'den derhal çekilme konusunda nereden gelirse gelsin bir ültimatomun dayatılmasını dikkate almayacaklarını anlatan Castex, Mali'den kademeli olarak çekileceklerini bununla birlikte Sahel bölgesindeki Fransız askeri varlığının kapasitesini ve durumunu gözden geçirip değerlendireceklerini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de 17-18 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi'nden önce Mali'de Barkhane ve Takuba gücü bünyesinde görevli askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu.
Macron askeri unsurlarını komşu ülke Nijer’e konuşlandıracakları bilgisini paylaşmıştı.
Mali yönetimi ise Fransa'dan askerlerini kademeli olarak değil derhal çekmelerini istemişti.
Fransa - Barkhane Harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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