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https://tr.sputniknews.com/20220223/gazeteci-gungor-arslanin-katil-zanlisi-adliyeye-sevk-edildi-1054176417.html
Gazeteci Güngör Arslan’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Gazeteci Güngör Arslan’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
İzmit'te, yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı öldüren Ramazan Ö. ve bir kişi adliyeye sevk edildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T23:36+0300
2022-02-23T23:38+0300
türkiye
gazeteci
güngör arslan
katil zanlısı
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Cumartesi günü Ramazan Ö., haber konusunda görüşme bahanesiyle ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı. Polis ekipleri, Ramazan Ö.’nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar yapıldı. Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Ö. ve 1 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/oldurulen-gazeteci-gungor-arslanin-esinden-kocaeli-valisine-faili-mechuller-gibi-kaybolmasin-1054052719.html
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gazeteci, güngör arslan, katil zanlısı

Gazeteci Güngör Arslan’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

23:36 23.02.2022 (güncellendi: 23:38 23.02.2022)
© DHA Gazeteci Güngör Arslan’ın katil zanlısı
Gazeteci Güngör Arslan’ın katil zanlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© DHA
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İzmit'te, yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı öldüren Ramazan Ö. ve bir kişi adliyeye sevk edildi.
Cumartesi günü Ramazan Ö., haber konusunda görüşme bahanesiyle ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti.
Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.
Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı. Polis ekipleri, Ramazan Ö.’nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar yapıldı.
Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Ö. ve 1 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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