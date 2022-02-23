https://tr.sputniknews.com/20220223/gazeteci-gungor-arslanin-katil-zanlisi-adliyeye-sevk-edildi-1054176417.html

Gazeteci Güngör Arslan’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Gazeteci Güngör Arslan’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İzmit'te, yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı öldüren Ramazan Ö. ve bir kişi adliyeye sevk edildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T23:36+0300

2022-02-23T23:36+0300

2022-02-23T23:38+0300

türkiye

gazeteci

güngör arslan

katil zanlısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054176571_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_036bea21fa70fdf7d057995c5624585c.jpg

Cumartesi günü Ramazan Ö., haber konusunda görüşme bahanesiyle ofisine gittiği Güngör Arslan'a tabancayla peş peşe ateş etti. Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı. Polis ekipleri, Ramazan Ö.’nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar yapıldı. Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Ö. ve 1 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220220/oldurulen-gazeteci-gungor-arslanin-esinden-kocaeli-valisine-faili-mechuller-gibi-kaybolmasin-1054052719.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazeteci, güngör arslan, katil zanlısı