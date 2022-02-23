https://tr.sputniknews.com/20220223/genclik-ve-spor-bakani-kasapoglu-sanal-gercekligi-de-adim-atiyoruz-olmadigimiz-masa-yok-1054155807.html

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Sanal gerçekliğe de adım atıyoruz, olmadığımız masa yok

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Sanal gerçekliğe de adım atıyoruz, olmadığımız masa yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlığın düzenlediği metaverse tanıtım programına ilişkin olarak, "Gençler tasarladı, bize de katılmak düştü. İlk... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T12:57+0300

2022-02-23T12:57+0300

2022-02-23T13:00+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

metaverse

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Türkiye’nin farklı illerinden 16 genç ile gerçekleştirdiği etkinliği sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, “Burada bizimle olan pek çok arkadaşımızla birlikte olağanüstü bir heyecan içindeyiz. Biliyorsunuz bakanlık olarak; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden sizlere destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı. Tüm tesislerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları hep sizinle tasarladık. Arzu ettiğiniz eğitimleri, istediğiniz atölyeleri birlikte hayata geçirdik, faaliyetleri birlikte gerçekleştirdik” diye konuştu.2022 yılı Bakanlık bütçesinin alt kırılımlarını, faaliyet kalemlerini gençlere sorduklarını ve bu çalışmayla ilk defa bir bakanlığın yıllık bütçesini gençlerin yönlendirmeleriyle hazırlandığını ifade eden Kasapoğlu, “Şimdi hedeflerimizi büyütüp, yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” ifadesini kullandı.2022’nin “Gençlik Katılımı Yılı” ilan edildiğini ve gençlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın karar mekanizmalarında daha etkili olmasının sağlanacağını belirten Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:“Faaliyetlerin mutfağında, yönetiminde ve uygulamasında siz olacak, denetimleri siz yapacaksınız. Genç Kurul çalışmalarına başladı bile. Gençlik Şûrası’nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yurtlarda katılım modelimizin çalışmaları tamamlandı, o da yakında hayata geçecek.”

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gençlik ve spor bakanlığı, metaverse