https://tr.sputniknews.com/20220223/girdikleri-dairede-bir-sey-bulamayinca-kapiyi-caldilar-1054147565.html

Girdikleri dairede bir şey bulamayınca kapıyı çaldılar

Girdikleri dairede bir şey bulamayınca kapıyı çaldılar

Diyarbakır'da bir apartmanın zemin katındaki boş daireye giren hırsızlar, içeride çalacak eşya bulamayınca kapıyı alıp götürdü. Ev sahibi Hasan Polat, "Daireyi... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T09:56+0300

2022-02-23T09:56+0300

2022-02-23T09:56+0300

türkiye

hırsız

kapı

hırsızlık

apartman

diyarbakır

yenişehir

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Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 7. Sokaktaki Şebnem Apartmanı’nın giriş katındaki daire, kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Dairede kimsenin oturmadığını fark eden kişiler, önceki gece kapısını açmak istedi.Tüm uğraşlarına rağmen kapıyı açamayan şüpheliler, bu kez dairenin arka bahçeye bakan penceresinin demir korkuluklarını kırıp, içeri girdi. İçeride çalacak eşya bulamayan hırsızlar, muslukları, kalorifer peteklerini, kapı kollarını, prizleri ve duvarın içinden geçen elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlar, dairenin çelik kapısı ile demir panjurunu da söküp götürdü.‘Bi̇r baktım kapı yok’Apartmanda oturanlar, sabah kapının yerinde olmadığını fark edip ev sahibi ile polise haber verdi. Apartmana gelen ev sahibi Hasan Polat, daire kapısı ve panjurunun yerinde olmadığını görünce, elindeki anahtarla kala kaldı. Polat, “Dairemizdeki kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Komşuların bize haber vermesiyle geldik. Hırsızlık olayı olmuş dediler.Daireyi kontrol etmek için geldim kapıya, anahtar elimde kaldı, bir baktım kapı ve panjuru çalmışlar. İnsanın aklına gelmez hırsızın kapıyı çalması. Dairenin içindeki priz, lavabo muslukları, kalorifer peteklerini ve duvarın içindeki kablolar, ampulleri, tesisata kadar komple söküp götürmüşler” dedi.'Şaka yapıyor sandım'Ev sahibiyle birlikte daireye gelen Muhammed F., “Ben dışarıdaydım, Hasan bana, ‘kapı yok kapıyı çalmışlar.’ Şaka yapıyor sandım, ‘kapı nasıl çalınır’ dedim. Geldim baktım, gerçekten kapıyı çalmışlar. Bugüne kadar birçok hırsızlık olayını duyduk ama kapının çalınmasına ilk defa şahitlik ettik. Camları kırmışlar, yani dairede pek bir şey kalmamış, dört duvar kalmış, geri kalan her şeye zarar vermişler ve çalmışlar” diye konuştu.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ele geçirilen kapı ile diğer malzemeler ise Hasan Polat’a teslim edildi. Kapıyı teslim alan Hasan Polat, tekrar yerine taktı.

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hırsız, kapı, hırsızlık, apartman, diyarbakır, yenişehir