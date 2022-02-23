https://tr.sputniknews.com/20220223/gocmenleri-istanbula-geldiniz-diyerek-osmaniyede-indirdiler-1054154821.html

Göçmenleri 'İstanbul'a geldiniz' diyerek Osmaniye'de indirdiler

Göçmenleri 'İstanbul'a geldiniz' diyerek Osmaniye'de indirdiler

Afganistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Osmaniye’de son buldu. İnsan kaçakçıları tarafından dolandırılan... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T12:33+0300

2022-02-23T12:33+0300

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göçmenler

türkiye

afganistan

istanbul

osmaniye

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan 32 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.Yaklaşık bir hafta önce kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri belirlenen şahısların 3-4 gün boyunca aç bırakıldıkları öğrenildi. Özel bir otobüs firması tarafından paraları alınan 32 Afgan, otobüs şoförü A.Ş. tarafından 'İstanbul’a geldiniz' denilerek Osmaniye’de zorla indirildi. Otobüs şoförü A.Ş. ile İran uyruklu olduğu belirlenen H.C. ve K.A. hakkında ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.Öte yandan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü’ne getirilen Afganistanlı 32 kişi, insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.‘Banker Bilo’ filmini akla getirdiOsmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenlerin hikayesi 'Banker Bilo' filmini akla getirdi. ‘Banker Bilo’ filminde de Şener Şen’in canlandırdığı ‘Maho’ karakteri, köylüleri Almanya yerine, İstanbul’a bırakmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/afganlar-2021de-turkiyeye-gelen-duzensiz-gocmenler-arasinda-birinci-sirada-yer-aliyor-1052050959.html

türkiye

afganistan

istanbul

osmaniye

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göçmenler, afganistan, istanbul, osmaniye