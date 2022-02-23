https://tr.sputniknews.com/20220223/grungein-oncusu-mark-lanegan-hayatini-kaybetti-1054154006.html
Grunge'ın öncüsü Mark Lanegan hayatını kaybetti
Grunge'ın öncüsü Mark Lanegan hayatını kaybetti
Screaming Trees ve Queens Of The Stone Age gruplarının vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında yaşamını yitirdi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T12:16+0300
2022-02-23T12:16+0300
2022-02-23T12:22+0300
yaşam
mark lanegan
rock
grunge
ölüm
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Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan müzisyen Mark Lanegan hayranlarını yasa boğdu. Lanegan'ın evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Geçen sene Kovid-19'a yakalanan ve böbrek hastalığı yaşayan Lanegan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Lanegan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Mark Lanegan İrlanda'da bulunan Killarney kasabasındaki evinde hayatını kaybetti" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20170518/rock-yildizi-chris-cornell-hayatini-kaybetti-1028509652.html
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mark lanegan, rock, grunge, ölüm
Grunge'ın öncüsü Mark Lanegan hayatını kaybetti
12:16 23.02.2022 (güncellendi: 12:22 23.02.2022) Abone ol
Screaming Trees ve Queens Of The Stone Age gruplarının vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında yaşamını yitirdi.
Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan müzisyen Mark Lanegan hayranlarını yasa boğdu. Lanegan'ın evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Geçen sene Kovid-19'a yakalanan ve böbrek hastalığı yaşayan Lanegan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Lanegan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Mark Lanegan İrlanda'da bulunan Killarney kasabasındaki evinde hayatını kaybetti" denildi.