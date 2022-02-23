https://tr.sputniknews.com/20220223/grungein-oncusu-mark-lanegan-hayatini-kaybetti-1054154006.html

Grunge'ın öncüsü Mark Lanegan hayatını kaybetti

Grunge'ın öncüsü Mark Lanegan hayatını kaybetti

Screaming Trees ve Queens Of The Stone Age gruplarının vokalisti Mark Lanegan 57 yaşında yaşamını yitirdi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T12:16+0300

2022-02-23T12:16+0300

2022-02-23T12:22+0300

yaşam

mark lanegan

rock

grunge

ölüm

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Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan müzisyen Mark Lanegan hayranlarını yasa boğdu. Lanegan'ın evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Geçen sene Kovid-19'a yakalanan ve böbrek hastalığı yaşayan Lanegan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Lanegan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Mark Lanegan İrlanda'da bulunan Killarney kasabasındaki evinde hayatını kaybetti" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20170518/rock-yildizi-chris-cornell-hayatini-kaybetti-1028509652.html

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mark lanegan, rock, grunge, ölüm