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Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti
Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti
Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sedat peker
türkiye
birleşik arap emirlikleri
interpol
kırmızı bülten
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Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.5 farklı dosyadan yargılanıyorSedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/sedat-peker-hakkinda-yakalama-karari-1052856191.html
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sedat peker, türkiye, birleşik arap emirlikleri, interpol, kırmızı bülten, tutuklama

Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti

11:48 23.02.2022 (güncellendi: 12:09 23.02.2022)
© Fotoğraf : YouTubeSedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.
Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

5 farklı dosyadan yargılanıyor

Sedat Peker, suç örgütü yönettiği gerekçesiyle İstanbul ve Bursa'da 5 farklı dosyadan yargılanıyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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