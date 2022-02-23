https://tr.sputniknews.com/20220223/hastasi-tarafindan-darp-edilen-doktor-uzerime-oturdu-bogmaya-calisti-1054167322.html

Hastası tarafından darp edilen doktor: Üzerime oturdu, boğmaya çalıştı

Hastası tarafından darp edilen doktor: Üzerime oturdu, boğmaya çalıştı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilacını yazmak için rapor istediği hastası tarafından darbedilen Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, "Masaya, duvara... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T16:35+0300

2022-02-23T16:35+0300

2022-02-23T16:35+0300

türkiye

sağlıkta şiddet

ankara

doktor

darp

video

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde meydana gelen olayda Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakar, rapor olmadan ilacı yazamayacağını söyledi. Feray Y. de raporu olduğunu ve eve gidip alacağını söyleyerek odadan çıktıktan kısa süre sonra geri dönüp Bakar'a saldırdı.Hastanede tedavisi devam eden Dr. Ebru Ergin Bakar, "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darp etti" dedi.Saldırı nedeniyle ciddi kafa travması yaşadığını anlatan Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti" diye konuştu.Olayın ardından Dr. Bakar ile Feray Y.'nin, hastane polisine, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Doktor ve hastanın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade vereceği belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları da olaya tepki gösterdi. 'Ferayyelmentutuklasın' etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

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sağlıkta şiddet, ankara, doktor, darp, video