https://tr.sputniknews.com/20220223/ibbnin-5-bin-yeni-taksi-teklifi-ukomede-13-kez-reddedildi-1054161723.html

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de 13. kez reddedildi

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de 13. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME’de oy çokluğuyla 13. kez reddedildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T14:52+0300

2022-02-23T14:52+0300

2022-02-23T15:13+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

ukome

izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

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İBB, kent genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.Daha önce de UKOME toplantısında gündeme alınan ve 12 kez reddedilen teklif, bugün 13. kez oylandığı toplantıda yine onay alamadı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/ibbnin-5-bin-yeni-taksi-teklifi-12-kez-reddedildi-1053245060.html

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)