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İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de 13. kez reddedildi
İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de 13. kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME’de oy çokluğuyla 13. kez reddedildi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-23T15:13+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
ukome
izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
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İBB, kent genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.Daha önce de UKOME toplantısında gündeme alınan ve 12 kez reddedilen teklif, bugün 13. kez oylandığı toplantıda yine onay alamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/ibbnin-5-bin-yeni-taksi-teklifi-12-kez-reddedildi-1053245060.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME'de 13. kez reddedildi

14:52 23.02.2022 (güncellendi: 15:13 23.02.2022)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME’de oy çokluğuyla 13. kez reddedildi.
İBB, kent genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.
Daha önce de UKOME toplantısında gündeme alınan ve 12 kez reddedilen teklif, bugün 13. kez oylandığı toplantıda yine onay alamadı.
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi
28 Ocak, 16:54
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