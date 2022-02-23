https://tr.sputniknews.com/20220223/icisleri-bakani-soylu-cumhuriyetin-100-yilinda-sinirlarimiz-icerisinde-pkk-kalmayacak-1054144980.html
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak” dedi. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T06:13+0300
2022-02-23T06:13+0300
2022-02-23T06:13+0300
türkiye
süleyman soylu
pkk
diyarbakır
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Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle bekleyen Diyarbakır Anneleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.“Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...” diye yazan Soylu, “Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak” ifadelerini kullandı.Soylu, “Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek” dedi.Bakanlıktan açıklamaİçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarında örgütten kaçan 2 PKK'lının Türkiye'ye girerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:"Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, “Evlat Nöbeti”nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi."
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süleyman soylu, pkk, diyarbakır
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak” dedi.
Soylu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle bekleyen Diyarbakır Anneleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
“Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma...” diye yazan Soylu, “Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak” ifadelerini kullandı.
Soylu, “Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek” dedi.
Bakanlıktan açıklama
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarında örgütten kaçan 2 PKK'lının Türkiye'ye girerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:
"Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, “Evlat Nöbeti”nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi."