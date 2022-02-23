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https://tr.sputniknews.com/20220223/iga-cfosu-bilgen-ekstra-kaynaklarin-yuzde-10unu-kur-korumali-mevduat-sistemine-aktardik-1054156811.html
İGA CFO'su Bilgen: Ekstra kaynakların yüzde 10’unu Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ne aktardık
İGA CFO'su Bilgen: Ekstra kaynakların yüzde 10’unu Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ne aktardık
İGA Havalimanı İşletmesi CFO’su Selahattin Bilgen, 2022 yılında yatırımlarına devam edeceklerini söyleyerek ekstra kaynaklarının yüzde 10’unu kur korumalı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T13:19+0300
2022-02-23T13:26+0300
ekonomi
iga havalimanı işletmesi a.ş
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
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Bloomberg'in haberine göre, İGA Havalimanı İşletmesi CFO’su Selahattin Bilgen kur korumalı mevduata ekstra kaynakların yüzde 10’unu aktardıklarını söyledi.CFO Summit 2022 zirvesinde açıklamalarda bulunan Bilgen, bu oranın zaman içerisinde de artabileceğini söyledi:"Kur korumalı mevduatı kullanmaya başladık. Kur pozisyonu olarak bilançomuzda kur riski taşımıyoruz. Gelirlerimizin tamamına yakını yabancı para cinsinden. Operasyonlardaki kârlılık sonucu bir kaynağımız var. O kaynağı etkin ve verimli şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da kur korumalı mevduat ürününden biz de faydalanmaya çalışıyoruz. Ekstra kaynaklarımızın yüzde 10’unu oraya aktardık ama bu oran zaman içerisinde artabilir."“Kısa vadede bir fonlama ihtiyacımız yok”Kısa vadede yeni bir fonlama ihtiyaçlarının olmadığını söyleyen Bilgen, “2021 yılında uzun vadeli yatırımlarımız doğrultusunda borçlanma ihtiyacımızı refinansmanla karşıladık. Yaklaşık 5,8 milyar euroluk bir refinansman gerçekleştirdik. Kısa vadede bir fonlama ihtiyacımız yok. Kur ve faiz riskleri konusunda da şirketimizin nakit akışı gayet sağlam. Daha çok taleple beraber gelecek yatırımlar için finansörlerle görüşmelere başlıyor olacağız” açıklamalarında bulundu.Selahattin Bilgen önümüzdeki dönemde talebin geri gelmesiyle beraber, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne taahhüt edilen yaklaşık 2,7 milyar euroluk ilave yatırımı da vakti geldikçe ödediklerini belirtti.Beklentiler olumlu yöndeBilgen, gelecek beklentilerine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.2020-2021 sezonunu İstanbul Havalimanı'nın Avrupa’da birinci sırada tamamladığını vurgulayan Bilgen, "2022'de yüzde 40 büyüme hedefiyle bu liderliğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Enflasyon ortamı global bir durum ve maliyetlerde de ciddi bir baskı yaratıyor. Ancak maliyetlerimizi etkin bir şekilde kontrol altında tutuyoruz ve büyümeyi finanse ederken de yapılması gereken harcamaları kontrollü bir şekilde yapıyoruz. 2022’ye dair beklentilerimiz de olumlu yönde” dedi.
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iga havalimanı işletmesi a.ş, kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat

İGA CFO'su Bilgen: Ekstra kaynakların yüzde 10’unu Kur Korumalı Mevduat Sistemi'ne aktardık

13:19 23.02.2022 (güncellendi: 13:26 23.02.2022)
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Mega Taşınma Belgeseli, THY, İstanbul Havalimanı' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
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İGA Havalimanı İşletmesi CFO’su Selahattin Bilgen, 2022 yılında yatırımlarına devam edeceklerini söyleyerek ekstra kaynaklarının yüzde 10’unu kur korumalı mevduat sistemine aktardıklarını ve bu oranın önümüzdeki dönemde artabileceğini söyledi.
Bloomberg'in haberine göre, İGA Havalimanı İşletmesi CFO’su Selahattin Bilgen kur korumalı mevduata ekstra kaynakların yüzde 10’unu aktardıklarını söyledi.
CFO Summit 2022 zirvesinde açıklamalarda bulunan Bilgen, bu oranın zaman içerisinde de artabileceğini söyledi:
"Kur korumalı mevduatı kullanmaya başladık. Kur pozisyonu olarak bilançomuzda kur riski taşımıyoruz. Gelirlerimizin tamamına yakını yabancı para cinsinden. Operasyonlardaki kârlılık sonucu bir kaynağımız var. O kaynağı etkin ve verimli şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da kur korumalı mevduat ürününden biz de faydalanmaya çalışıyoruz. Ekstra kaynaklarımızın yüzde 10’unu oraya aktardık ama bu oran zaman içerisinde artabilir."

“Kısa vadede bir fonlama ihtiyacımız yok”

Kısa vadede yeni bir fonlama ihtiyaçlarının olmadığını söyleyen Bilgen, “2021 yılında uzun vadeli yatırımlarımız doğrultusunda borçlanma ihtiyacımızı refinansmanla karşıladık. Yaklaşık 5,8 milyar euroluk bir refinansman gerçekleştirdik. Kısa vadede bir fonlama ihtiyacımız yok. Kur ve faiz riskleri konusunda da şirketimizin nakit akışı gayet sağlam. Daha çok taleple beraber gelecek yatırımlar için finansörlerle görüşmelere başlıyor olacağız” açıklamalarında bulundu.
Selahattin Bilgen önümüzdeki dönemde talebin geri gelmesiyle beraber, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne taahhüt edilen yaklaşık 2,7 milyar euroluk ilave yatırımı da vakti geldikçe ödediklerini belirtti.

Beklentiler olumlu yönde

Bilgen, gelecek beklentilerine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
2020-2021 sezonunu İstanbul Havalimanı'nın Avrupa’da birinci sırada tamamladığını vurgulayan Bilgen, "2022'de yüzde 40 büyüme hedefiyle bu liderliğimizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Enflasyon ortamı global bir durum ve maliyetlerde de ciddi bir baskı yaratıyor. Ancak maliyetlerimizi etkin bir şekilde kontrol altında tutuyoruz ve büyümeyi finanse ederken de yapılması gereken harcamaları kontrollü bir şekilde yapıyoruz. 2022’ye dair beklentilerimiz de olumlu yönde” dedi.
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