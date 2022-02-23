https://tr.sputniknews.com/20220223/is-bankasindan-yaptirim-aciklamasi-herhangi-bir-iliskimiz-yok--1054149121.html
İş Bankası'ndan 'yaptırım' açıklaması: Herhangi bir ilişkimiz yok
İş Bankası'ndan 'yaptırım' açıklaması: Herhangi bir ilişkimiz yok
Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T10:49+0300
2022-02-23T10:49+0300
2022-02-23T10:49+0300
ekonomi
iş bankası
açıklama
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
rusya
ingiltere
yaptırım
boris johnson
banka
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Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), 'Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama' başlıklı bir açıklama yapıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:İngiltere Başbakanı Boris Johnson; Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220222/boris-johnsondan-rusyaya-5-banka-ve-3-kisiyi-hedef-alan-yaptirim-1054123728.html
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iş bankası, açıklama, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), rusya, ingiltere, yaptırım, boris johnson, banka
İş Bankası'ndan 'yaptırım' açıklaması: Herhangi bir ilişkimiz yok
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Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve iştiraklerinin bir ilişiğinin bulunmadığını bildirdi.
Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), 'Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama' başlıklı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır."
İngiltere Başbakanı Boris Johnson; Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.