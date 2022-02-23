https://tr.sputniknews.com/20220223/is-bankasindan-yaptirim-aciklamasi-herhangi-bir-iliskimiz-yok--1054149121.html

İş Bankası'ndan 'yaptırım' açıklaması: Herhangi bir ilişkimiz yok

İş Bankası'ndan 'yaptırım' açıklaması: Herhangi bir ilişkimiz yok

Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T10:49+0300

2022-02-23T10:49+0300

2022-02-23T10:49+0300

ekonomi

iş bankası

açıklama

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

rusya

ingiltere

yaptırım

boris johnson

banka

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Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), 'Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama' başlıklı bir açıklama yapıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:İngiltere Başbakanı Boris Johnson; Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220222/boris-johnsondan-rusyaya-5-banka-ve-3-kisiyi-hedef-alan-yaptirim-1054123728.html

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iş bankası, açıklama, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), rusya, ingiltere, yaptırım, boris johnson, banka