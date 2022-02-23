İskoçya'da fosili bulunan Jurassic Pterozor, dünyanın en büyüğü
© AFP 2022 / CARL DE SOUZADinozor
© AFP 2022 / CARL DE SOUZA
İskoçya'nın batısındaki Syke Adası'nda 2017'de keşfedilen 170 milyon yıllık Jurassic Pterozor fosilinin dünyanın en büyük uçan sürüngeni olduğu ortaya çıktı.
İskoçya'da Skye sahilinde eski bir kireçtaşı tabakasında Pterozor'un keskin dişli çenesi, doktora öğrencisi Amelia Penny tarafından fark edildi ve fosil iskeleti ayrıntılı şekilde incelendi.
Araştırma, 170 milyon yıllık fosili incelenen uçan sürüngenin 2.5 metre kanat açıklığına sahip olduğunu ortaya koydu.
It's #PterosaurPtuesday and we have big news!— National Museums Scotland (@NtlMuseumsScot) February 22, 2022
A spectacular fossil of a pterosaur found on the Isle of Skye (the largest of its kind ever discovered from the Jurassic period) has been added to our collection and will be studied further ✨
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Glasgow'daki Hunterian Müzesi'nden ve Skye'daki Staffin Müzesi'nden araştırmacılar, fosilin içinde bulunduğu kayayı çıkararak, Edinburgh Üniversitesi'ne götürdü.
Doktora öğrencisi Natalia Jagielska tarafından yürütülen araştırma, uçan sürüngenin bilim için yeni bir tür olduğunu da ortaya koyarken, söz konusu türe Gal dilinde 'kanatlı sürüngen' anlamına gelen Dearc Sgiathanach adı verildi.
Jagielska, bunun gibi eksiksiz Pterozor fosillerinin çok nadir bulunduğunu aktararak, "Uçan sürüngenler olarak kemikleri gerçekten hafif, tıpkı kuşlar gibi" dedi.
Took me all day to get to Edinburgh, but I got to visit a ‘superlative’ 170 million year-old beastie entombed in Isle of Skye Jurassic limestone. 🤓 🦖🦖 https://t.co/FBjQGamjf6— Victoria Gill 🎥 🎙🐝🔬🌳 (@Vic_Gill) February 22, 2022
Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Steve Brusatte de 'eşsiz bir İskoç fosili' olarak nitelediği Pterozor'un büyüklüğünün, türünün kuşlarla rekabet ettiği Kretase döneminden önce yaşadığını gösterdiğini söyledi.
Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.