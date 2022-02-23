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İskoçya'da fosili bulunan Jurassic Pterozor, dünyanın en büyüğü
İskoçya'da fosili bulunan Jurassic Pterozor, dünyanın en büyüğü
İskoçya'nın batısındaki Syke Adası'nda 2017'de keşfedilen 170 milyon yıllık Jurassic Pterozor fosilinin dünyanın en büyük uçan sürüngeni olduğu ortaya çıktı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T12:33+0300
2022-02-23T12:33+0300
dinozor
iskoçya
fosil
dünya
current biology
jurassic pterozor
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İskoçya'da Skye sahilinde eski bir kireçtaşı tabakasında Pterozor'un keskin dişli çenesi, doktora öğrencisi Amelia Penny tarafından fark edildi ve fosil iskeleti ayrıntılı şekilde incelendi. Araştırma, 170 milyon yıllık fosili incelenen uçan sürüngenin 2.5 metre kanat açıklığına sahip olduğunu ortaya koydu. Glasgow'daki Hunterian Müzesi'nden ve Skye'daki Staffin Müzesi'nden araştırmacılar, fosilin içinde bulunduğu kayayı çıkararak, Edinburgh Üniversitesi'ne götürdü. Doktora öğrencisi Natalia Jagielska tarafından yürütülen araştırma, uçan sürüngenin bilim için yeni bir tür olduğunu da ortaya koyarken, söz konusu türe Gal dilinde 'kanatlı sürüngen' anlamına gelen Dearc Sgiathanach adı verildi. Jagielska, bunun gibi eksiksiz Pterozor fosillerinin çok nadir bulunduğunu aktararak, "Uçan sürüngenler olarak kemikleri gerçekten hafif, tıpkı kuşlar gibi" dedi. Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Steve Brusatte de 'eşsiz bir İskoç fosili' olarak nitelediği Pterozor'un büyüklüğünün, türünün kuşlarla rekabet ettiği Kretase döneminden önce yaşadığını gösterdiğini söyledi. Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.
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dinozor, iskoçya, fosil, current biology, jurassic pterozor

İskoçya'da fosili bulunan Jurassic Pterozor, dünyanın en büyüğü

12:33 23.02.2022
© AFP 2022 / CARL DE SOUZADinozor
Dinozor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / CARL DE SOUZA
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İskoçya'nın batısındaki Syke Adası'nda 2017'de keşfedilen 170 milyon yıllık Jurassic Pterozor fosilinin dünyanın en büyük uçan sürüngeni olduğu ortaya çıktı.
İskoçya'da Skye sahilinde eski bir kireçtaşı tabakasında Pterozor'un keskin dişli çenesi, doktora öğrencisi Amelia Penny tarafından fark edildi ve fosil iskeleti ayrıntılı şekilde incelendi.
Araştırma, 170 milyon yıllık fosili incelenen uçan sürüngenin 2.5 metre kanat açıklığına sahip olduğunu ortaya koydu.
Glasgow'daki Hunterian Müzesi'nden ve Skye'daki Staffin Müzesi'nden araştırmacılar, fosilin içinde bulunduğu kayayı çıkararak, Edinburgh Üniversitesi'ne götürdü.
Doktora öğrencisi Natalia Jagielska tarafından yürütülen araştırma, uçan sürüngenin bilim için yeni bir tür olduğunu da ortaya koyarken, söz konusu türe Gal dilinde 'kanatlı sürüngen' anlamına gelen Dearc Sgiathanach adı verildi.
Jagielska, bunun gibi eksiksiz Pterozor fosillerinin çok nadir bulunduğunu aktararak, "Uçan sürüngenler olarak kemikleri gerçekten hafif, tıpkı kuşlar gibi" dedi.
Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Steve Brusatte de 'eşsiz bir İskoç fosili' olarak nitelediği Pterozor'un büyüklüğünün, türünün kuşlarla rekabet ettiği Kretase döneminden önce yaşadığını gösterdiğini söyledi.
Araştırmanın sonuçları Current Biology dergisinde yayımlandı.
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