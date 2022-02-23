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İspanya’daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu
İspanya’daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu
İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Roses kentinde çıkan orman yangınında en az 392 hektarlık alan kül oldu. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-23T04:05+0300
yaşam
ispanya
orman yangını
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İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Roses kenti kırsalında dün gece başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle şiddetlenen orman yangını devam ediyor. Yetkililer, söndürme çalışmalarında 40 itfaiyeci ve 5 hava aracının görev yaptığını açıkladı.Roses kenti yerel yönetimi, vatandaşlara evden çıkmamaları ve yangından uzak durmaları uyarısında bulundu. Yangın bölgesinde yaşayan 12 kişinin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, alevlerin yolu kapatması nedeniyle de 10 vatandaşın ise ulaşımının kesildiği bildirildi.Katalonya bölgesi itfaiyesi, yangında çoğunluğu Cap de Creus Doğal Parkı içerisinde olmak üzere en az 392 hektarlık bir alanın kül olduğunu bildirdi. Hala devam eden söndürme çalışmalarında yangın çevresinin kontrol altına alınarak, daha fazla yayılmasının önüne geçildiği ancak şiddetli esen rüzgarın itfaiye ekiplerinin işlerini zorlaştırdığı belirtildi.Katalonya bölgesinin kırsal alanların korunmasından sorumlu Kırsal Bölge Ajanları (Agents Rurals) yangının çıkış sebebini araştırılması için soruşturma başlatıldığını bildirirken, ilk elde edilen bilgiler çevrede yakılan bitki atıklarından kaynaklandığına işaret ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/arjantinin-kuzeyindeki-orman-yanginlarinda-785-bin-hektardan-fazla-alan-zarar-gordu-1054018928.html
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ispanya, orman yangını

İspanya’daki orman yangınında 392 hektarlık alan kül oldu

03:36 23.02.2022 (güncellendi: 04:05 23.02.2022)
© REUTERS / Maxi JonasArjantin - orman yangını
Arjantin - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Maxi Jonas
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İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Roses kentinde çıkan orman yangınında en az 392 hektarlık alan kül oldu.
İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Roses kenti kırsalında dün gece başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle şiddetlenen orman yangını devam ediyor. Yetkililer, söndürme çalışmalarında 40 itfaiyeci ve 5 hava aracının görev yaptığını açıkladı.
Roses kenti yerel yönetimi, vatandaşlara evden çıkmamaları ve yangından uzak durmaları uyarısında bulundu. Yangın bölgesinde yaşayan 12 kişinin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, alevlerin yolu kapatması nedeniyle de 10 vatandaşın ise ulaşımının kesildiği bildirildi.
Katalonya bölgesi itfaiyesi, yangında çoğunluğu Cap de Creus Doğal Parkı içerisinde olmak üzere en az 392 hektarlık bir alanın kül olduğunu bildirdi. Hala devam eden söndürme çalışmalarında yangın çevresinin kontrol altına alınarak, daha fazla yayılmasının önüne geçildiği ancak şiddetli esen rüzgarın itfaiye ekiplerinin işlerini zorlaştırdığı belirtildi.
Katalonya bölgesinin kırsal alanların korunmasından sorumlu Kırsal Bölge Ajanları (Agents Rurals) yangının çıkış sebebini araştırılması için soruşturma başlatıldığını bildirirken, ilk elde edilen bilgiler çevrede yakılan bitki atıklarından kaynaklandığına işaret ediyor.
Arjantin'in kuzey doğusundaki Corrientes eyaletinde ocak ayının ortasından bu yana devam eden orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alanın tahrip olduğu açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
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Arjantin'in kuzeyindeki orman yangınlarında 785 bin hektardan fazla alan zarar gördü
19 Şubat, 03:57
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